6,3 мільйона валіз: авіакомпанії втрачають рекордно низьке число багажу – названо причину

Під час перельотів туристи, як правило, переживають про дві речі – як не спізнитися на літак та як не втратити свій багаж. І якщо перше залежить від самої людини, то за збереження багажу відповідає не вона.

У 2019 році в аеропортах неправильно обробили 25,4 мільйона сумок, цьогоріч цей показник склав 6,3 мільйона, що значно менше. Про це відомо зі звіту Baggage IT Insights 2021, який підготувала компанія SITA. До слова, її програма Word Tracer – найпопулярніше в світі рішення для пошуку багажу в аеропортах.

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Авіакомпанії менше втрачають багаж: чому

Як вважає SITA, певною мірою на це вплинула пандемія коронавірусу, адже спостерігався світовий спад авіаперевезень. Наприклад, число авіапасажирів у світі скоротилося з 4,54 мільярда у 2019 році до 1,8 мільярда у 2020-му.

При цьому впав і показник втрачених сумок в перерахунку на кожну тисячу пасажирів. Якщо у 2019 році він становив 5,6 недоставлених валіз, то рік потому знизився до 3,5 валіз.

Тобто у 2020-му кожен 286-й турист по прильоту не міг знайти свої речі на багажній каруселі, тоді як у 2019 році кожен 179-й.

Це пояснюється тим, що через COVID-19 число далекомагістральних рейсів зменшилося, а отже пересадок здійснювалося менше. Саме під час них, у зв'язку з перевантаженням літаків, найчастіше втрачається багаж.

У 2020-му в Європі авіакомпанії втрачали 4,61 сумки, в Північній Америці – 4,1, в Азії – всього 1,15 сумки на кожну тисячу пасажирів.

Торік 69% втраченого багажу просто затримувалися в дорозі й пізніше поверталися до власників. 27% речей ушкоджувалися, ще 4% губилися безповоротно або були вкрадені.



Що відбувалося з втраченим багажем у 2020-му / Інфографіка SITA

Відзначимо, раніше стюардеса американської авіакомпанії розповіла про travel-помилки, яких не варто допускати на борту літака – вони викликають огиду як у членів екіпажу, так і в інших пасажирів.