Авіакомпанія з Саудівської Аравії запустила потужні відео про Львів, щоб заохотити туристів

Міжнародний лоукостер Flynas базується у Саудівській Аравії. Він має маршрути по всьому світу, нещодавно до переліку рейсів потрапив й Львів. Щоб заохотити туристів відвідати новий напрямок, зняли неймовірні відео про культурну столицю України.

У них показують квінтесенцію Львівського колориту. Кадр за кадром демонструють місцеві пам’ятки архітектури, людей, ресторани та традиційну їжу.

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Реклама про Львів у Саудівській Аравії

Назви роликів є доволі промовисті та заохочувальні: "Відкривайте для себе Львів", "Подорожуйте та відчуйте літо у Львові".

Можна побачити Площу Ринок, Музей архітектури та побуту "Шевченківський гай", Італійське подвір'я та чарівні гірські пейзажі. Авіаперевізник Flynas зафільмував атмосферу міста та його найсмачніші візитівки.

Культурна столиця України для арабських туристів: відео

До слова, перший рейс з Саудівської Аравії до Львова здійснили в суботу, 3 липня. Кількість арабських туристів в українському місті збільшилась, тому, напевно, реклама вже почала працювати!

Flynas закликає провести літо в Україні: відео