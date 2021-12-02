Авіакомпанія Brussels Airlines відклала повернення до України: в чому причина
Джерело:avianews.com
Найбільший авіаперевізник Бельгії Brussels Airlines, що входить до Lufthansa Group, планував вже у грудні повернутися на маршрут Брюссель – Київ. Однак зараз переглянув свої плани щодо повернення.
Польоти були заплановані з 16 грудня, але попит на квитки виявився низьким. Про це повідомила прессекретар авіакомпанії Кім Даєнен.
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Це пов'язано із кризою в галузі через COVID-19.
Після оголошення нових обмежень на подорожі та появи штаму Омікрон ми очікуємо на подальше зниження кількості бронювань. Через це ми переглянули наше рішення перезапустити польоти до Києва у грудні,
– пояснила Даєнен.
Вона додала, що Brussels Airlines слідкуватиме за ситуацією на ринку – якщо попит вийде на достатній рівень, авіакомпанія може повернутися до України.
Наразі Lufthansa Group пропонує клієнтам перельоти між Києвом та Брюсселем з пересадками у своїх базових аеропортах – Мюнхені, Франкфурті, Цюриху та Відні.
Brussels Airlines в Україні
Авіакомпанія припинила польоти за маршрутом Брюссель – Київ у листопаді 2019 року. Таке рішення було прийнято через оптимізацію маршрутної мережі, оскільки авіаперевізник літав в Україну лише рік.
Після цього на маршруті залишалася МАУ, проте Brussels Airlines закрила рейси після початку пандемії.Зверніть увагу! Полетіти прямим рейсом з України до Бельгії можна з лоукостером Wizz Air. Авіакомпанія з 19 грудня має вийти на маршрут Київ – Шарлеруа, а з 27 березня 2022 року на Львів – Шарлеруа.