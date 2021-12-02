Авіакомпанія Brussels Airlines відклала повернення до України: в чому причина

Найбільший авіаперевізник Бельгії Brussels Airlines, що входить до Lufthansa Group, планував вже у грудні повернутися на маршрут Брюссель – Київ. Однак зараз переглянув свої плани щодо повернення.

Польоти були заплановані з 16 грудня, але попит на квитки виявився низьким. Про це повідомила прессекретар авіакомпанії Кім Даєнен.

Читайте також Qatar Airways відновить частоту польотів з Дохи до Києва

Це пов'язано із кризою в галузі через COVID-19.

Після оголошення нових обмежень на подорожі та появи штаму Омікрон ми очікуємо на подальше зниження кількості бронювань. Через це ми переглянули наше рішення перезапустити польоти до Києва у грудні,

– пояснила Даєнен.

Вона додала, що Brussels Airlines слідкуватиме за ситуацією на ринку – якщо попит вийде на достатній рівень, авіакомпанія може повернутися до України.

Наразі Lufthansa Group пропонує клієнтам перельоти між Києвом та Брюсселем з пересадками у своїх базових аеропортах – Мюнхені, Франкфурті, Цюриху та Відні.

Brussels Airlines в Україні

Авіакомпанія припинила польоти за маршрутом Брюссель – Київ у листопаді 2019 року. Таке рішення було прийнято через оптимізацію маршрутної мережі, оскільки авіаперевізник літав в Україну лише рік.

Після цього на маршруті залишалася МАУ, проте Brussels Airlines закрила рейси після початку пандемії.

Полетіти прямим рейсом з України до Бельгії можна з лоукостером Wizz Air. Авіакомпанія з 19 грудня має вийти на маршрут Київ – Шарлеруа, а з 27 березня 2022 року на Львів – Шарлеруа.