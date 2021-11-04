Авіакомпанія Air Ocean Airlines отримала права на перші рейси: куди літатиме

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines отримала права на експлуатацію 5 внутрішніх повітряних ліній та 2 міжнародних. Про це свідчать накази Державної авіаційної служби України від 1 і 2 листопада №1697, 1696, 1690 і 1689.

Перший рейс авіаперевізника відбувся 30 жовтня. Air Ocean Airlines здійснила політ з Києва до Миколаєва літаком Ан-148.

Деталі тут Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс

Air Ocean Airlines отримала права на перші рейси

Так, авіакомпанії дозволили здійснювати регулярні рейси з 10 листопада за 5 внутрішніми напрямками, а з 21 листопада за 2 міжнародними, зокрема до Амману та Стамбулу.

Перші напрямки Air Ocean Airlines

Чернівці – Київ – Чернівці ;

Київ – Львів – Київ ;

Запоріжжя – Київ – Запоріжжя ;

Львів – Харків – Львів ;

Львів – Дніпро – Львів ;

Київ – Амман – Київ : з 21 листопада, двічі на тиждень;

: з 21 листопада, двічі на тиждень; Чернівці – Стамбул – Чернівці: з 21 листопада 2021 року по 26 березня 2022 року, чотири рази на тиждень.

Крім того, з 15 грудня Air Ocean Airlines може літати за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ.

Права надані на необмежений термін із визначенням необмеженої частоти виконання рейсів.

Нова авіакомпанія Air Ocean Airlines: коротко

Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія літатиме за цими напрямками.

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуватиме на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становитиме 1 500 гривень в один бік. Однак, як відомо, будуть також промо тарифи.

Цього тижня Air Ocean Airlines планує запустити повноцінну роботу сайту та відкрити продаж квитків.