Авіакомпанія Austrian Airlines шалено знизила ціну авіаквитків за напрямком Київ – Відень

З 1 липня 2021 року в'їзд до Австрії можливий для всіх цілей подорожей. Саме тому різні авіаперевізники запускають туди рейси, ще й за вигідною ціною.

Авіакомпанія Austrian Airlines – не виняток. До кінця року вона пропонує своїм клієнтам авіаквитки на рейси Київ – Відень за 97 доларів в обидва боки з урахуванням всіх зборів.

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Квиток за такою вартістю можна забронювати у вересні, жовтні, листопаді та грудні 2021 року.

Переліт включає велику ручну поклажу – валізу з габаритами до 55х40х23 сантиметрів і вагою до 8 кілограмів. Крім того, пасажиру дозволяється провозити особисту річ з розмірами до 40х30х10 сантиметрів без обмеження по вазі.

Найдешевші квитки можна придбати за тарифом економкласу Economy Light. Однак повернути їх неможливо, хіба обміняти при оплаті штрафу 35 євро і різниці тарифів, якщо новий квиток дорожчий.

Умови в'їзду до Австрії

Без тестів, карантину та реєстрації можуть в'їжджати громадяни України, які отримали щеплення. Український сертифікат про вакцинацію починає діяти для в'їзду до Австрії через 14 днів після отримання останнього щеплення від COVID-19.

Вакцини, які визнає Австрія:

BioNtech / Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Coronovac.

Як повідомляє консульська служба МЗС України, невакцинованим туристам необхідно пройти онлайн-реєстрацію подорожі, не раніше ніж за 72 години до в'їзду. Формуляр доступний на oesterreich.gv.at.

Вони також зобов'язані пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, тест на антиген або довідку, що підтверджує перенесення хвороби протягом останніх 180 днів.

Крім того, після в'їзду необхідно піти на 10-тиденний карантин, який можна припинити при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

За даними Worldometer , станом на 10 серпня 2021 року в Австрії виявлено 664 133 випадки зараження коронавірусом, з них 10 751 летальний.

Відзначимо, раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що пропонує дешеві квитки з Києва до Європи. Вартість розпочинається від 178 доларів в обидва боки.