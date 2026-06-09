Улюблений курорт мільйонерів може постраждати з несподіваної причини

Масштабна модернізація злітної смуги у популярній американській авіагавані змусить сотні тисяч мандрівників більш ретельно планувати свої наступні подорожі. Але легендарний гірськолижний центр, розташований поруч, готується приймати гостей у звичному режимі.

Мовиться про аеропорт округу Піткін у штаті Колорадо, і, звісно, про знаний у всьому світі елітний курорт Аспен. Докладніше про ситуацію розповіли у Daily Express, пише 24 Канал.

Дивіться також Люди плачуть і непритомніють, але йдуть на них знов і знов: 3 найстрашніші гірки у світі

Чому аеропорт Аспена закривають на тривалий термін?

Аеропорт округу Піткін у США щороку приймає близько 700 000 пасажирів, та нині готується до масштабної реконструкції. Цей повітряний хаб є головними воротами до легендарного Аспена – місця, яке багато хто вважає найвідомішим гірськолижним курортом на планеті.

Незабаром мандрівникам доведеться коригувати свої плани, адже аеропорт повністю закриється у квітні 2027 року і не прийматиме жодних рейсів аж до листопада. Така тривала пауза необхідна для капітального ремонту та модернізації злітно-посадкової смуги.

Новий аеропорт після усіх робіт обіцяє стати справжнім шедевром екологічної архітектури. Тут встановлять енергоефективне освітлення, покращені зручності для маломобільних груп, передові системи очищення повітря та високотехнологічне термальне скло.

І все це чудово, але – тривале закриття аеропорту створить відчутні незручності для сотень тисяч туристів і для самого курорту. Тим, хто планує відвідати Аспен у цей період, доведеться летіти до альтернативних аеропортів, а вже звідти долати решту шляху автотранспортом.

Попри тимчасовий транспортний дискомфорт, як запевняють представники Aspen Snowmass фанатів зимового відпочинку, усі гори, готелі, фестивалі та заходи працюватимуть у звичному режимі протягом усього періоду реконструкції. Тож закрите небо не стане на заваді справжнім шукачам пригод, але все ж навряд чи курорт отримає у підсумку попередню звичну кількість гостей.

Мандрівниця побувала в Аспені та показала, що там і як: дивіться відео RealCoasttoCoast

Чим саме Аспен приваблює мільйонерів та світових зірок?

Аспен – це не просто географічна точка на карті Колорадо, а справжній синонім розкоші, де засніжені схили зустрічаються з високою модою та світовою елітою. Курорт давно асоціюється зі знаменитостями, бізнес-лідерами та найбагатшими людьми світу, які злітаються сюди на приватних джетах.

Щороку цей мальовничий куточок відвідують від 1,5 до 2 мільйонів людей. Що вже звучить приголомшливо на тлі постійного населення округу Піткін, який має всього близько 17 000 жителів.

Головна гордість курорту – це чотири величні гори: Аспен-Маунтін (Aspen Mountain), Сноумасс (Snowmass), Аспен-Хайлендс (Aspen Highlands) та Баттермілк (Buttermilk). Найприємніше те, що всі вони доступні за єдиним скіпасом, який відкриває безмежні можливості для лижників та сноубордистів будь-якого рівня.

Окрім крутих віражів на трасах, Аспен славиться своїми масштабними подіями, серед яких знаменитий фестиваль ідей Aspen Ideas Festival та екстремальні зимові ігри Winter X Games. Ба більше, життя тут вирує не лише взимку.

Коли сніг тане, мандрівники вирушають у піші походи навколо легендарних гірських вершин Марун-Беллс (Maroon Bells), підкорюють гірські велотраси й досліджують шедеври в Художньому музеї Аспена (Aspen Art Museum). А також насолоджуються класичними мелодіями на знаменитому Аспенському музичному фестивалі та школі (Aspen Music Festival and School).

Цікавий тур по будиночку для мільйонерів та мальовничих локаціях Аспена: дивіться відео erikvanconover

Які ще відомі аеропорти світу дивують змінами?

Тимчасове припинення роботи летовища в Аспені – далеко не єдиний приклад масштабних змін у світовій авіації. Навіть найпопулярніші повітряні гавані іноді змушені повністю змінювати свій формат роботи або закриватися назавжди.

Наприклад, через брак простору для розширення та щільну міську забудову легендарний та один із найбільших у світі Міжнародний аеропорт Дубая готують до закриття після десятиліть успішної роботи. Усі рейси мають намір повністю перенести на новий надсучасний хаб Аль-Мактум.

Поки одні авіавузли готуються до глобальної перебудови, інші назавжди залишаються в історії, перетворюючись на моторошні пам'ятки минулого. Найвідоміші покинуті аеропорти світу, як-от у Нікосії на Кіпрі чи Сьюдад-Реаль в Іспанії, сьогодні нагадують декорації до фільмів жахів із зарослими смугами та порожніми терміналами.