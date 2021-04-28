Дивовижна екскурсія архітектурними пам’ятками Київської Русі

Столиця України славиться своїми унікальними пам’ятками архітектури, які беруть свій початок ще з часів Київської Русі. Деякі з них вціліли, інші ж збереглися лише частково.

На жаль, після татаро-монгольського нашестя у 1237 – 1240 роках в Україні залишилось дуже мало давньоруських споруд, однак вони є унікальними для всього світу. Тож запрошуємо до подорожі столицею часів Київської Русі.

До теми Вікенд у Києві: 5 місць для ідеального пікніка на природі

Золоті ворота

Золоті ворота — головний в’їзд у місто Ярослава, оборонна споруда і символ Києва. Це єдина некультова споруда в Україні, що дійшла до нас з часів Київської Русі. Ймовірно, Золоті ворота постраждали від татаро-монгольської навали у 1240 році, а їх реконструкцію зробили лише у 1984 році.

Споруду відновлювали за зразком стародавніх воріт, що збереглися в пам’ятках Новгорода й Суздаля. На час реконструкції з оригінальної будівлі залишилися лише нижні частини стін, які можна побачити зсередини музею.



Золоті ворота / Фото unexploredcity

Софійський собор

Софійський собор — це не лише серце Києва та всієї України, а й одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи. На межі XVII – XVIII століть фасад храму сильно перебудували, тож тепер він виглядає як пам’ятка доби українського бароко.

У соборі збереглися 260 квадратних метрів мозаїки та 3 тисячі квадратних метрів фресок XI століття, частина яких зображує світське візантійське життя. На стінах можна побачити автентичні написи, які робили відвідувачі собору впродовж тисячі років. Серед них і автограф Володимира Мономаха.



​Софіївський собор / Фото unexploredcity

Собор Архангела Михаїла Михайлівського Золотоверхого монастиря

На жаль, собор повністю був зруйнований комуністами у 1936 році. Однак, його відновили, але вже у барокових формах. Деякі мозаїки з храму зберігаються у Софійському соборі та в музеях Росії. Проте більшість з них втрачені назавжди.



​Собор Архангела Михаїла Михайлівського Золотоверхого монастиря / Фото unexploredcity

Фундаменти Софійської брами

Софійська брама була частиною системи укріплень Старокиївської гори. Вона сполучала "місто Володимира" з "містом Ярослава". У ХVII столітті її відновили в складі київських фортифікацій.

Фундаменти Софійської брами з 1982 року позначені червоним кварцитом.



Фундаменти Софійської брами​ / Фото unexploredcity

Фундамент Федорівського монастиря

Федорівський монастир заснував Мстислав Великий у 1129 році. Він став усипальницею для його нащадків. Цікаво те, що в стінах цього монастиря прийняв постриг у монахи князь Ігор Ольгович.

Найімовірніше, монастир постраждав під час татаро-монгольської навали у 1240 році. Його руїни можна побачити на малюнках ХVII століття. А у 1980-х роках були розриті сучасні рештки храму. Після дослідження фундамент храму виклали червоним кварцитом.



Фундамент Федорівського монастиря​ / Фото unexploredcity

Фундаменти палацу князя Володимира

Залишки кам'яного палацу князя Володимира знайшли під час будівництва. Оскільки зупинити його не вдалося, від давньоруської споруди залишилися лише обриси стародавніх фундаментів на землі, які продовжили на тротуарі, виклавши плиткою, а далі на гранітних сходах, позначивши іншим кольором. Також є невелика експозиція під склом.



Фундаменти палацу князя Володимира / Фото unexploredcity

Залишки фундаменту Десятинної церкви та палацу князя Володимира

Вважається, що Десятинна церква є першим кам’яним храмом Київської Русі. Орди хана Батия зруйнували її 6 грудня 1240 року як останній оплот Київської Русі.

У 1828 – 1842 роках церкву відбудували в імперському та візантійсько-московському стилях, які не мали нічого спільного з первісною будовою. Однак у 1928 році Десятинну церкву знищила радянська влада.

У 2016 році під час реставрації сходів до її фундаменту, виявили інший фундамент до одного з палаців князя Володимира. За часів князівства Ярослава та Володимира саме на цьому місці був розташований Київський дитинець та великокняжий двір.



Залишки фундаменту Десятинної церкви та палацу князя Володимира​ / Фото unexploredcity

Церква Успіння Богородиці Пирогощої

Ще одна рана на тілі культурної спадщини України – Церква Успіння Богородиці Пирогощої. Її зруйновав Батий у 1240 році. Відбудували споруду в ренесансних формах та у стилі українського бароко.

Однак у 1935 році радянська влада знищила її. А в у 1997–1998 роках церкву знову відновили у формах XII століття. Автентичним залишився лише фундамент.



Церква Успіння Богородиці Пирогощої​ / Фото unexploredcity

Цікаво Екскурсія у Зону відчуження: чим вразить місто-привид Прип'ять

Церква Кирила Олександрійського

Один з найщиріших храмів України – Кирилівська церква, яку побудував одним з князівських кланів під час боротьби за престол. Припускають, що її спустошили під час нашестя Батия. У середньовіччі церкву відновили в стилі українського бароко, однак зберегли автентичні стіни.

Родзинкою храму є фрески пензля Врубеля, а також фреска ХІІ століття – "Янгол, який звиває небо".



Церква Кирила Олександрійського​ / Фото unexploredcity