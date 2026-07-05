Від Польщі до Іспанії: як пережити липневу спеку в різних країнах Європи

Літня відпустка у Європі може перетворитися на справжнє випробування через екстремальні температури. Щоб мандрівка принесла лише приємні враження, варто знати специфіку кожної країни, слідкувати за погодними попередженнями та правильно планувати свій день.

Планування літнього відпочинку в європейських країнах тепер вимагає від мандрівників особливої гнучкості та ретельної підготовки, пише Lonely Planet.

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Аномальні температурні рекорди змушують туристів підлаштовувати свої маршрути під нові кліматичні реалії, щоб зберегти здоров'я та отримати задоволення від поїздки.

Як працює система погодних попереджень у Європі?

Для безпеки громадян та гостей у більшості європейських держав діє кольорове маркування погодних умов. Помаранчевий рівень закликає до підвищеної пильності та вжиття запобіжних заходів. Водночас червоний статус сигналізує про екстремальну небезпеку, яка несе загрозу не лише вразливим групам населення чи людям із хронічними хворобами, а й цілком здоровим дорослим.



Сильна спека атакувала всю Європу / Фото Pogodairadar

Чому Бельгія та Франція потерпають від температурних рекордів?

Бельгія зазвичай асоціюється з помірним морським кліматом і комфортними 22 – 23 градусами влітку. Проте під час спекотних хвиль температура в центрі країни може перевищувати 35 градусів.

Ситуацію ускладнює те, що бельгійські будинки історично спроєктовані так, щоб утримувати тепло взимку. Через це влітку житло охолоджується вкрай повільно, а ночі не приносять бажаного полегшення.

Туристам радять стежити за графіком залізниці на сайті оператора SNCB, адже в пікові години частину поїздів скасовують для запобігання перегріву колій.

Франція опинилася в епіцентрі теплової аномалії, де стовпчики термометрів подекуди перетинають позначку 40 градусів. Через це у багатьох регіонах коригують роботу шкіл, громадського транспорту та відомих туристичних локацій.

Зокрема, у Парижі повідомляли про зміни в годинах роботи Ейфелевої вежі та Лувру. Мандрівникам радять перевіряти офіційні сайти пам'яток та залізничної компанії SNCF перед виходом з готелю.

Зверніть увагу! Найкраща тактика для французьких міст у спеку – ранні прогулянки, тривала денна пауза в кондиціонованому приміщенні та повернення до маршруту ввечері.

Як подорожувати Італією, Португалією та Іспанією?

В Італії червоний рівень небезпеки оголошують у десятках міст, включаючи Рим, Мілан, Венецію та Турин, де температура сягає 36 – 39 градусів. Міністерство охорони здоров'я Італії наполегливо рекомендує уникати перебування під прямим сонцем з 11:00 до 18:00.

Квитки до музеїв краще бронювати на ранок, а автомобільні поїздки планувати з урахуванням даних сайту Autostrade, оскільки спека та раптові грози можуть погіршити стан автошляхів.

У Португалії температура у внутрішніх районах часто перевищує 30 градусів, що супроводжується високим ризиком лісових пожеж.

Після трагічних подій 2017 року країна суттєво посилила моніторинг безпеки, тому перед екскурсіями до природних парків Алентежу чи Алгарве слід перевіряти офіційні попередження. Найбільш комфортним вибором залишається узбережжя Атлантичного океану.

Іспанія переживає чи не найскладніші часи: у Севільї, Кордові, Гранаді та Мадриді повітря прогрівалося до 40 градусів і вище. Державне метеорологічне агентство AEMET попереджає про нові хвилі гарячого повітря з Африки. Через загрозу пожеж у сільській місцевості часто скасовують фестивалі та масові заходи.

Чи рятуються від спеки Швейцарія та Велика Британія?

Швейцарія часто сприймається як прохолодна альтернатива південній Європі, але в Женеві, Цюриху та Базелі температура дедалі частіше піднімається до 35 градусів.

Для безпечного планування походів та екскурсій варто користуватися сервісом MeteoSwiss. Хоча більшість швейцарських поїздів мають кондиціонери, у старих вагонах системи охолодження може не бути, тому запас води є обов'язковим.

У Великій Британії інфраструктура історично не пристосована до тривалих періодів високих температур. У червні Met Office неодноразово випускав червоні попередження.

Найбільшою проблемою для туристів у Лондоні стає задуха в метро та на платформах. Через загрозу деформації колій залізничні оператори закликають здійснювати поїздки лише за нагальної потреби, а урочисті церемонії просто неба часто скасовують задля безпеки військових та тварин.

Кліматичні зміни в Європі фіксують уже не перший тиждень, змушуючи фахівців говорити про довгострокові загрози для екології та туризму. Зокрема, аномальні процеси спостерігаються навіть у високогірних районах, які традиційно вважалися зонами вічної прохолоди.

Спекотна погода не є приводом відмовлятися від подорожей, але вимагає переходу до концепції повільного туризму. І хоч наразі кілька днів погода стабілізувалася, у липні сильна спека повернеться в Європу.

За прогнозами метеорологів, липень загалом буде дуже спекотним. Середня температура очікується на 2 – 3°C вище за кліматичну норму при дефіциті опадів.