Англія спрощує умови в'їзду для вакцинованих туристів: що зміниться

Уряд Великої Британії прийняв рішення спростити правила в'їзду для вакцинованих туристів. Зокрема, скасувати вимогу ПЛР-тесту перед прибуттям до Англії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів

За його словами, з 7 січня мандрівники з подвійною дозою і молодше 18 років більше не повинні будуть представляти негативний результат тесту на коронавірус перед вильотом в Англію.

З п'ятниці ми припиняємо тестування перед відправленням... ми також скасовуємо вимогу ізоляції після прибуття,

– заявив Джонсон.

Він також додав, що з тієї ж дати цим категоріям осіб більше не доведеться самоізолюватися, очікуючи результатів негативного тесту.

Натомість з 9 січня вакциновані туристи зможуть пройти дешевший тест на антиген протягом двох днів після прибуття, при цьому їм не потрібно проходити карантин в очікуванні результату.

Наразі такі послаблення стосується лише Англії, втім, імовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії наслідують цей приклад.

Правила для невакцинованих – незмінні

Жодне з чинних правил подорожей не зміниться для невакцинованих мандрівників віком від 18 років – вони, як і раніше, повинні продовжувати здавати негативний тест перед від'їздом, проходити 10-денний карантин після прибуття, а також ПЛР-тест на другий і восьмий дні самоізоляції.

Так, пом'якшення правил з 7 січня призведуть до того, що обмеження на в'їзні поїздки повернуться до тих, що були з 24 жовтня до 30 листопада торік.

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