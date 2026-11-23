Напередодні зимових свят європейські міста готуються до різдвяного сезону, відкриваючи святкові ярмарки. Проте не всі з них виправдовують очікування мандрівників. Деякі популярні локації можуть розчарувати високими цінами.

Своїми враженнями щодо різдвяних ярмарків поділилася американка Гелен Сула, пише Daily Mail. Жінка вже тривалий час мешкає у Європі, тож відвідала понад сотню різдвяних ярмарків.

Які різдвяні ярмарки туристці сподобалися найменше?

За словами Гелен, найбільше її розчарували популярні туристичні столиці: Париж, Рим, Прага та Лондон. Головним недоліком цих локацій жінка вважає надмірну комерціалізацію.

На її думку, британська столиця вміє створювати красиві святкові декорації, проте самим ярмаркам бракує особливої атмосфери.

Я обожнюю Лондон на Різдво. Мені дуже подобається заглядати в універмаг Fortnum & Mason і милуватися декором – це просто неймовірно красиво. Але я не вважаю, що тут найкращі різдвяні ярмарки. Winter Wonderland у Гайд-парку мене трохи розчарувала, оскільки там відчувається комерційна атмосфера,

– пояснила туристка.

За спостереженням Гелен, деякі міста використовують популярність різдвяних ярмарків як можливість залучити більше туристів, але самі заходи не завжди відповідають очікуванням гостей.

Прага – дивовижне та гарне місто, проте тутешні ярмарки теж здебільшого комерційні. А от Париж – зовсім не те місце, куди варто їхати заради різдвяних ярмарків. Місто прикрашене чудово, але за атмосферою Різдва треба їхати в інші міста,

– додала туристка.

Мандрівниця також звернула увагу на вартість святкових розваг. До найдорожчих вона віднесла ярмарки у Швейцарії та Відні. За словами Гелен, останні роки ціни там помітно зросли. Це можна помітити банально за вартістю глінтвейну.

Цікаві враження й доступні ціни слід шукати в невеличких європейських містечках. Туристка назвала німецьку долину Мозеля та Гейдельберг. Саме у таких локаціях все буде недорогим і трохи дешевшим у порівнянні з цінами у великих та популярних містах.

Гелен відвідала дуже багато різдвяних ярмарків, тож з власного досвіду порадила іншим туристам Страсбург, Зальцбург, Таллінн, Краків, Загреб, Будапешт, Братиславу та Вільнюс. У цих містах відчувається справжній дух Різдва та зимових свят.