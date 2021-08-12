Купила квиток за останні гроші і помилилася з роком вильоту: курйоз на відпочинку

Американка запланувала відпочинок у Хорватії, виходячи з доволі обмеженого бюджету. Вона купила зворотний квиток за останні гроші, але помилилася з датою.

Про свій курйоз вона дізналася за годину до рейсу. Так її повернення в США мало відбутися влітку 2022 року.

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Квиток на наступний рік: чи можливе повернення

Після того, як громадянка США дізналася про помилку в даті, вона перебувала у відчаї.

Зараз я сиджу біля входу в термінал без грошей і не знаю, що робити. На моєму телефоні скоро закінчиться інтернет, я залишуся без зв'язку,

– розповіла мандрівниця в опублікованому відео.

Трохи згодом вона знайшла сили та звернулася до представників компанії. Жінка пояснила ситуацію та попросила поміняли квиток, аби повернутися додому.

Представники авіаперевізника EasyJet зв'язалися з нею та запропонували безоплатну допомогу. Квиток американки виявися щасливим, та авіакомпанія оплатила їй квиток на найближчий рейс до США.

Звичайно, конфуз відпочивальниці зустріли різними реакціями у соціальних мережах. Дехто дивувався неуважності, дехто – марнотратстві, а хтось підтримував коментарями, як міг.

Ситуація з перших вуст: відео