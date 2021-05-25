Господар садиби Вінс Ханнеманн називає своє творіння "собором сміття". На його будівництво у чоловіка пішло кілька десятків років. Переживши етапи відторгнення та становлення, смітниковий "храм" зрештою став місцевою туристичною меккою, яка приваблює людей звідусіль.
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Історія "собору сміття"
- Вінс почав будувати "собор" у 1988 році, коли йому було приблизно 20 років.
- З того часу він постійно щось додає, і, за його підрахунками, зараз він містить понад 60 тонн сміття.
- Спочатку йому доводилося самому збирати відходи, але незабаром люди жертвували свої старі речі, щоб допомогти розширити "храм".
Люди постійно запитують, що спонукало мене зробити це? Я відповідаю, що зробив це без будь-якого глибинного значення, просто тому що мені це сподобалось. І коли він перестане мені подобатися, я зруйную його,
– каже Вінс.
"Собор сміття" має скелетований вигляд / Фото flickr
Гуляючи "собором"
Окутаний багаторічною субтропічною техаською рослинністю, "собор" є порожнистим каркасом з імпровізованих приміщень, всередині та зовні яких зібрані предмети масового виробництва: колеса газонокосарки, автомобільні бампери, кухонне начиння, сходи, кабелі, пляшки, друковані плати, деталі для велосипедів, бракована цегла та багато іншого, що іноді неможливо ідентифікувати.
"Собор" складається з приладів, деякі з яких все ще працюють / Фото flickr
Невеличкий ззовні, з середини "собор" чарівно розширюється і пропонує піднятися сходами, щоб на кожному рівні розглянути усі експонати, які зрештою утворюють склепінчасті стелі, оглядові майданчики, або "Тронну кімнату", стілець якої зроблений з казна-чого.
Підсвічені пивні вивіски, годинники та інші електричні прилади все ще працюють, живлячись від захованих кабелів та розеток.
"Собор" має кілька поверхів / Фото flickr
"Собор" намагалися знести
Кілька років тому деякі сусіди намагалися позбутися будівлі. Вони подали кілька офіційних скарг і місто прислало інженерів, які в кінцевому підсумку визнали "собор" структурно безпечним.
Єдиною частиною "храму", яку Вінсу довелося знести, була його піраміда із 200 телевізорів. Її рештками зараз є менша телевізорна вежа, деякі елементи якої все ще блимають.
"Собор" побудований із 60 тонн сміття / Фото flickr
Туристи є частими гостями "собору" і Вінс охоче проводить екскурсії по своєму творінню. А ще він здає її в оренду для проведення вечірок, весіль чи інших святкувань. Люди переважно приходять не з пустими руками, а приносять якусь річ, що може стати частиною нетривіальної конструкції.
Туристи щоразу приносять з собою речі, які можуть стати частинкою "собору" / Фото flickr