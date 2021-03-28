Реперка alyona alyona познайомила зі своїми рідними містами: фото, відео

Читать новость на русском

Джерело:

Ukraїner

У шоу "Амбасадори" медіапроєкту Ukraїner відомі українці стають неформальними провідниками містами, де свого часу прожили багато років. Так, відома реперка alyona alyona знайомить глядачів одразу з двома рідними населеними пунктами – Баришівкою та Переяславом-Хмельницьким.

Alyona alyona (справжнє ім'я — Альона Савраненко) народилася у Капітанівці Кіровоградської області. Ще підлітком вона разом з батьками перебралася до Баришівки, що неподалік від столиці.

До теми Унікальні місця Житомира: фронтмен "Другої ріки" порадив, що побачити у місті

Баришівка – символічне місце

Цей переїзд сприяв розвитку її подальшої творчості. Саме у Баришівці майбутня українська реп-зірка провела 15 років і саме тут почала знімати свої кліпи.

Тут такий основний кістяк товаришів моїх, рідні, близькі, звичайно. І місце тут. Ми знімали не один кліп. Ми ж "Відчиняй" теж тут знімали, частину його,
– зауважила alyona alyona.

"Частина його, тому що частина була в столиці, а частина була тут знята. Також на фоні столової у моєму масиві Софіївському. Насправді Баришівка дуже символічне місце", – додала вона.


Альона Савраненко провела дитинство у Баришівці / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

За словами української реп-виконавиці, саме у Баришівці був придуманий її перший творчий псевдонім (мовиться про псевдонім Al.kaida).

Переяслав-Хмельницький – "духовне гніздо"

Місто Переяслав-Хмельницький Альона також називає однією зі своїх домівок. Адже там вона вступила до університету. "Я б назвала це таким гніздом духовним", – пояснила вона.

Де розвивалась саме я, саме моє "Я", де розвивались мої навички й бажання до творчості, мої скіли артиста,
– зауважила зірка.

"Це таке місце, де… Я не знаю, можливо, хтось сумує за школою. Я за школою майже не сумую, я сумую за університетом", – підкреслила вона.

Скансен на околицях Переяслава

  • Наступною зупинкою став розташований на околицях Переяслава-Хмельницького Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.
Довідка. Там демонструють побут українців від часів палеоліту і до наших днів. Характерною особливістю є концентрація на певному регіоні.

В одному із храмів на території скансену, в церкві Святої Параскеви, розташований Музей космосу. Відвідувачі, які зайшли нібито до церкви, можуть побачити спорядження для мирного освоєння космосу.


Музей народної архітектури та побуту / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко

  • Крім цього, на території розміщено Музей рушника. Його колекція містить майже чотириста українських рушників, виконаних у різних техніках.

"Мені так подобається, що як діалект у нас є свій, так у нас є свій розпис, і рушники ткали, вишивали по-різному. Своє коріння треба пам'ятати", – наголосила alyona alyona.

Крейсерський яхт-клуб

Крім туристичних локацій, у містечку залишилася невідома широкому загалу периферія. На лівому березі Дніпра розташований Переяслав-Хмельницький крейсерський яхт-клуб.

  • Його заснували 1979 року за ініціативою інженера ВО "Київприлад" Григорія Горбаченка. З того часу традиційними стали перегони вітрильників.
  • Вони тривають подеколи понад добу та збирають на воді до півсотні човнів, однак про їхнє існування продовжують знати одиниці.

Більше про рідні місця alyona alyona: дивіться у відео Ukraїner