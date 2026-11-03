Вдвічі дешевше, ніж в Італії: 4 міста Португалії, які приємно здивують цінами

Італія – це мрія багатьох мандрівників, проте відпочинок у популярних містах країни може суттєво вдарити по гаманцю. Якщо хочеться італійської атмосфери, красивої архітектури та смачної кухні, але без великих витрат, варто звернути увагу на Португалію. Тут є міста, які нагадують відомі італійські напрямки, але приємно дивують цінами.

Рим, Капрі, Венеція – ці назви звучать як запрошення у відпустку, але вартість проживання, харчування та розваг у них не завжди тішить туристів. Видання Travel Off Path назвало альтернативні напрямки, де можна отримати схожі враження, але витратити значно менше.

Куди поїхати у Португалії, якщо Італія занадто дорога?

Замість Венеції – Авейру

Авейру – це одне з найгарніших міст Португалії, яке є спокійною португальською альтернативою гамірній Венеції. Щоправда, Авейру не повністю розташоване на воді. У місті є головний канал зі звичайними вулицями, які проходять вздовж нього. Замість гондол в Авейру є традиційний дерев'яний човен молісейру.

Ціни у ресторанах Авейру приблизно на 40% дешевші, ніж у Венеції. Пообідати в недорогому ресторані можна за 14 доларів. Капучино у місцевих кав'ярнях коштує близько 2,4 долара, пиво на розлив – 3,35 долара, а прогулянка на молісейру – 16 доларів.



Традиційні човни в Авейру / Фото Travel Off Path

Замість Риму – Брага

Брага – це найстаріше місто Португалії, історія якого сягає понад 2 тисячі років. Через це, а також величезну кількість архітектурних пам'яток його часто порівнюють з Римом. Однак щоденні витрати у Бразі становлять близько 159 доларів на людину, а у Римі – 232 долари. Тож бюджетні мандрівники сміливо можуть обирати Брагу й не боятися, що враження будуть не такі.

Замість Капрі – Мадейра

Острів Капрі є одним з небагатьох дорогих європейських напрямків, на які дійсно варто витратити гроші. Але якщо ви бажаєте подібного острівного відпочинку з краєвидами на гори, красиві пляжі та безліччю пригод на свіжому повітрі, Мадейра – найкращий варіант. Двогодинна прогулянка на яхті на Капрі коштує близько 143 долари з людини, а на Мадейрі – 45 доларів. Та найбільше можна зекономити на готелях і апартаментах.



Краєвиди на Мадейрі / Фото Travel Off Path

Замість Чінкве-Терре – Азеньяш-ду-Мар

Узбережжя Чінкве-Терре влітку настільки переповнене туристами, що навіть неймовірні краєвиди довкола вже не тішать. Водночас Азеньяш-ду-Мар пропонує схожу панораму, але спокійнішу атмосферу. Місто розташоване на крутій скелі над Атлантичним океаном, має білосніжні будинки, які каскадом спускають до обриву, та природні басейни довкола. Оскільки місто невелике, туристів влітку тут не багато і ціни значно дешевші, ніж у Чінкве-Терре.



Азеньяш-ду-Мар / Фото Victor Neves

Якщо туристи відмовляються від подорожі, бо не впевнені, чи вкладуться у свій бюджет, то Португалія може стати для них ідеальним варіантом. Тут дійсно дешевше, аніж в Італії, але точно не менш красиво.