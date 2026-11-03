Вдвое дешевле, чем в Италии: 4 города Португалии, которые приятно удивят своими ценами

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Рим, Венеция, Капри – эти названия звучат как приглашение в отпуск, но стоимость проживания, питания и развлечений в этих городах не всегда радует туристов. Издание Travel Off Path назвало альтернативные направления, где можно получить похожие впечатления, но потратить значительно меньше.

Куда поехать в Португалии, если Италия слишком дорогая?

Вместо Венеции – Авейру

Авейру – это один из самых красивых городов Португалии, который является спокойной португальской альтернативой шумной Венеции. Правда, Авейру не полностью расположен на воде. В городе есть главный канал с обычными улицами, проходящими вдоль него. Вместо гондол в Авейру есть традиционная деревянная лодка "молисейру".

Цены в ресторанах Авейру примерно на 40% дешевле, чем в Венеции. Пообедать в недорогом ресторане можно за 14 долларов. Капучино в местных кафе стоит около 2,4 доллара, пиво на разлив – 3,35 доллара, а прогулка на молисейре – 16 долларов.

Традиционные лодки в Авейру / Фото Travel Off Path

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Вместо Рима – Брага

Брага – это старейший город Португалии, история которого насчитывает более 2 тысяч лет. Из-за этого, а также огромного количества архитектурных памятников его часто сравнивают с Римом. Однако ежедневные расходы в Браге составляют около 159 долларов на человека, а в Риме – 232 доллара. Поэтому бюджетные путешественники смело могут выбирать Брагу и не бояться, что впечатления будут не такими.

Вместо Капри – Мадейра

Остров Капри – одно из немногих дорогих европейских направлений, на которые действительно стоит потратить деньги. Но если вы хотите подобный островной отдых с видами на горы, красивыми пляжами и множеством приключений на свежем воздухе, Мадейра – лучший вариант. Двухчасовая прогулка на яхте на Капри стоит около 143 долларов с человека, а на Мадейре – 45 долларов. Но больше всего можно сэкономить на отелях и апартаментах.

Виды на Мадейре / Фото Travel Off Path

Вместо Чинкве-Терре – Азеняш-ду-Мар

Побережье Чинкве-Терре летом настолько переполнено туристами, что даже невероятные пейзажи вокруг уже не радуют. В то же время Азеняш-ду-Мар предлагает похожую панораму, но более спокойную атмосферу. Город расположен на крутой скале над Атлантическим океаном, здесь есть белоснежные дома, каскадом спускающиеся к обрыву, и природные бассейны вокруг. Поскольку город небольшой, туристов летом здесь не много, а цены значительно ниже, чем в Чинкве-Терре.

Азеняш-ду-Мар / Фото Victor Neves

Если туристы отказываются от путешествия, потому что не уверены, уложатся ли в свой бюджет, то Португалия может стать для них идеальным вариантом. Здесь действительно дешевле, чем в Италии, но точно не менее красиво.