Акули на Мальдівах: наскільки реальна небезпека для туристів

Прекрасні пляжі з білим піском, дивовижний риф, багатий морським життям – все це робить Мальдіви ідеальним місцем для відпочинку. Але мешканці вод острівної республіки викликають найбільше занепокоєння серед туристів.

Акули на Мальдівах небезпечні чи ні? Найпоширеніше питання серед тих, хто вирушає сюди вперше.

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На території островів налічується 26 видів акул, серед них і знамениті, завдяки кривавим "подвигам" в інших частинах світового океану, – тигрова акула, довгоплавникова акула лангіманус та акули-молоти. Також з травня по листопад на Мальдівах можна зустріти гігантських китових акул.



Китова акула на Мальдівах / Фото: Getty Images

Чи небезпечні акули на Мальдівах?

На загальну думку фахівців, мальдівські акули не агресивні та не небезпечні. Якщо не намагатися їх потривожити, вони воліють відпливати, а не атакувати.

За весь час існування курорту не траплялося жодної травми, отриманої в результаті нападу акули. Єдиний такого роду інцидент стався багато років тому, коли туристів ще не було на цих теренах – дрібна акула вкусила місцевого жителя, без важких наслідків.



Рифова акула на Мальдівах / Фото: Getty Images

Акули – візитна картка Мальдів

Їх іноді достатньо, щоб задовольнити цікавість туристів. Місцеві жителі, й не тільки, спеціально привертають їх ближче до берега, кидаючи в море приманку. І організовують екскурсії на катерах з прозорим дном.

Крім того, у кожному готелі з причалу можна зробити те саме, й помилуватися ними, поки ті їстимуть. Адже однією з головних причин подорожі – можливість побачити акул.

Небезпека існує

Крім акул в Мальдівських водах водяться скати, мурени, морські їжаки, різні види молюсків. Деякі з них потенційно небезпечні й можуть спровокувати опік або алергію. Тому не забувайте про заходи обережності під час вивчення підводного світу.

І навіть кокосові пальми можуть становити небезпеку для людини. Падаючи з великої висоти, величезні кокосові горіхи можуть серйозно травмувати.

Відзначимо, раніше Мальдіви заявили, що скоро будуть пропонувати відвідувачам вакцинацію після прибуття.