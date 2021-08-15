Одне з 7 чудес України: чим вражає Актовський каньйон, якому мільярди років – фото, відео

Актовський каньйон, що на Миколаївщині, – це єдиний у Європі комплекс скель і гранітних брил посеред степу. Територія із валунами і річкою займає 250 гектарів.

Туристи їдуть сюди за враженнями й за картинкою для селфі. Крім того, території підходить і для подорожей з сім'ями.

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"Більшість їде відпочивати за кордон, а не хоче відпочивати в Україні, але тут все дуже цікаво", – розповіла туристка Ірина Маслюк з Львівщини, що приїхала з родиною.

Каньйон існує мільярди років

Актовський каньйон також називають Великим, Петропавлівським або ж Долиною диявола. Ландшафт входить до складу національного природного парку "Бузький Гард".

Заповідник визнали одним із 7 чудес України. Науковці кажуть, тектонічний розлом утворився з магматичних порід і йому мільярди років.

"Наша планета на ранніх етапах її генези була розпеченим шаром, який поступово застигав. Так сформувалася земна кора, а інколи, коли в надрах була нестабільна ситуація, то ця магма виривалася на поверхню. Це результат її застигання", – пояснив історик Валерій Чернявський.

Актовський каньйон на Миколаївщині / Фото Ukraїner

Зелений туризм

На унікальному ландшафті навчилися заробляти мешканці села Актове, розташованого поряд з каньйоном. У садибах зеленого туризму пропонують переночувати у спеціальній капсулі. У ній є світло і вайфай, а ще можна рахувати зірки.

"Видно небо зоряне. Там прозоро і вентиляція гарна. Дуже зручно", – розповіла Людмила, яка працює в зеленій садибі.



Людмила показує капсулу для сну / Фото 24 каналу



У капсулі можна дивитися на зоряне небо / Фото 24 каналу

Ніч у капсулі для сну коштує 300 гривень. Для тих, хто хоче зекономити, розкладають намет.

"Ми тут 10 день. На кошторисі маємо по витратах на 2 дорослих, 2 дітей небагато – 5 тисяч гривень. Це разом з тим, що ми ночували в наметах. Харчуємось всім, що смакує", – поділилася Ірина Маслюк.

Відпочинок влітку і взимку

Актовський каньйон на Миколаївщині наразі просувають для всесезонного туризму. Радниця голови Миколаївської облдержадміністрації з питань туризму Тетяна Волинець зазначила, що багато областей подолали бар'єр, коли туризм в них не тільки влітку, але для Миколаївської області це все ще актуально.

"Саме тому поєднуємо краєвиди Національного природного парку "Бузький Гард". Наприклад, Актовський каньйон з іншими туристичними продуктами", – зазначила Волинець.

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