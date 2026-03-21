Відпустка без переплат: яке місто стало найдоступнішим курортом цього літа

Агадір – це одне з найкращих напрямків для бюджетного літнього відпочинку. Воно поєднує доступні ціни з атмосферою справжнього марокканського колориту: океан, сонячні пляжі, старовинна медіна, шумні ринки та історичні фортеці.

Найбюджетнішим напрямком для літнього відпочинку назвали місто Агадір у Марокко, де ніч у готелі може коштувати менше ніж приблизно 40 євро, розповідає Express.

Чому місто Агадір у Марокко варто розглянути для літнього відпочинку?

Відпочинку тут обійдеться приблизно у 270 євро за формат "все включено", що робить це місце одним із найдоступніших для літньої відпустки. Агадір розташований на узбережжі Атлантичного океану у Марокко та відомий своїми довгими піщаними пляжами, м'яким кліматом і спокійною атмосферою.

У літні місяці температура тут зазвичай сягає комфортних 25 – 30 тепла, що ідеально підходить для пляжного відпочинку. Експерти відзначають, що окрім доступних цін, це місто приваблює туристів поєднанням природи, теплого клімату та добре розвиненої інфраструктури. Водночас серед бюджетних напрямків для відпочинку також називають й інші популярні локації, які пропонують вигідне співвідношення ціни та якості.

Що цікавого побачити в Агадірі?

У місті Агадір є чимало локацій, які варто відвідати під час подорожі. Як розповідає Get Your Guide, однією з найцікавіших є відновлена Медіна – атмосферний район із вузькими вуличками, традиційними майстернями та автентичною архітектурою у берберському стилі, що поєднує сучасність і давні традиції.

Не менш популярною є Касба Агадіра – старовинна фортеця на пагорбі, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто й океан. Попри руйнування після землетрусу, вона залишилася символом історії та стійкості регіону. Любителям місцевого колориту варто завітати на ринок Souk El Had – один із найбільших у Марокко.

Тут можна знайти все: від спецій і вуличної їжі до текстилю, прикрас і сувенірів. Для глибшого занурення в історію регіону варто відвідати Музей спадщини амазігів, де представлені унікальні артефакти, текстиль і ювелірні вироби, що розповідають про культуру одного з найдавніших народів Марокко.

