Житомирський аеропорт відкривають для міжнародних рейсів

Уряд надав аеропорту Житомира статусу міжнародного. Відтепер тут діятиме цілодобовий пункт пропуску через кордон.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 30 червня. Аеропорт носить ім'я уродженця Житомирщини академіка Сергія Корольова.

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Міжнародні рейси з Житомира

У поясненні до розпорядження йдеться, що відкриття міжнародних рейсів зокрема сприятиме реалізації туристичного потенціалу регіону.

До того ж рейси за кордон забезпечуватимуть потреби населення та економіки регіону в авіаперевезеннях.

У самому аеропорту почне діяти пункт пропуску через кордон. Він працюватиме цілодобово.



Розпорядження про міжнародний пункт пропуску в аеропорту / Зображення з телеграму Олексія Гончаренка

Важливість міжнародних рейсів для міста