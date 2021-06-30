Житомирський аеропорт відкривають для міжнародних рейсів
Джерело:24 канал
Уряд надав аеропорту Житомира статусу міжнародного. Відтепер тут діятиме цілодобовий пункт пропуску через кордон.
Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 30 червня. Аеропорт носить ім'я уродженця Житомирщини академіка Сергія Корольова.
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Міжнародні рейси з Житомира
У поясненні до розпорядження йдеться, що відкриття міжнародних рейсів зокрема сприятиме реалізації туристичного потенціалу регіону.
До того ж рейси за кордон забезпечуватимуть потреби населення та економіки регіону в авіаперевезеннях.
У самому аеропорту почне діяти пункт пропуску через кордон. Він працюватиме цілодобово.
Розпорядження про міжнародний пункт пропуску в аеропорту / Зображення з телеграму Олексія Гончаренка
Важливість міжнародних рейсів для міста
- У жовтні 2020 року за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створили спеціальну комісію. Вона визнала аеропорт Житомира готовим до міжнародних перевезень.
- Розпорядження, яке Кабмін ухвалив у червні, мали розглядати ще у лютому. Втім, під час формування порядку денного тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій попросив пункт, який стосується аеропорту зняти з порядку денного.
- Мер Сергій Сухомлин пояснював, що питання про пункт пропуску зняли з розгляду, бо аеропорт "Житомир" не був у списку пріоритетних.
- Отримання статусу "міжнародний" дасть змогу вести перемовини з авіакомпаніями щодо залучення їх в аеропорт.
- До того ж в аеропорті планують капітальний ремонт аеродромного комплексу. Вкласти у це хочуть понад 470 мільйонів гривень.