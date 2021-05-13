Аеропорт "Київ" закриють на 8 місяців – будуватимуть нову смугу

Аеропорт "Київ" імені Сікорського (Жуляни) у 2023 році закриють на 8 – 9 місяців. Річ у тім, що на його території споруджуватимуть нову злітно-посадкову смугу (ЗПС).

Впродовж двох років в аеропорту планують провести модернізацію летовища, яка дозволить в майбутньому приймати важчі літаки, зокрема лоукостера Wizz Air – Airbus A320 і A321. Про це в інтерв'ю заявив голова ради директорів Міжнародного аеропорту "Київ" Денис Костржевський.

Читайте також SkyUp відмовився від прав на 33 маршрути: куди лоукостер не літатиме

За його словами, цього року йтиме проєктування робіт, а у 2022 році без зупинки польотів мають намір реконструювати руліжні доріжки.

У 2023 році буде зупинена робота підприємства для реконструкції ЗПС. Для того, щоб зміцнити ЗПС, її потрібно повністю демонтувати, замінити ґрунт і потім покласти нову, – зазначив Костржевський.

Він додав, що зараз смуга з асфальтобетону, а нова буде з бетону. Як запевняють підрядники – робота займе 8 – 9 місяців. Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

У 2021 році аеропорт хоче визначити проєктувальника робіт, у 2022 році провести посилення поверхні аеродромних покриттів без припинення польотів, а у 2023-му приступити до робіт на смузі із закриттям аеродрому на прийом літаків.

Костржевський спрогнозував, що вартість робіт з оновлення аеродрому може коштувати від 2,5 до 5 мільярдів гривень. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, Державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

Відзначимо, раніше проєктна організація знайшла місце для нового аеропорту Закарпаття.