У планах на 2022 рік – підготовка проєкту реконструкції аеродрому. Про це повідомив глава ради директорів підприємства Денис Костржевський.

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Аеропорт "Київ" закриють на ремонт у 2024 році

Попри те, що у 2022 році підготують проєкт реконструкції, ремонтні роботи почнуть рік потому, аеропорт закриють тільки у 2024-му.

На 2023 рік запланована реконструкція аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів. Вона включатиме роботи на руліжних доріжках,

– заявив Костржевський.

За оцінками аеродрому, на це доведеться витратити від 2,5 до 4 мільярдів гривень. Очікується, що ці гроші надасть Київміськрада, яка володіє аеродромом у Жулянах.

Як альтернативу розглядають залучення приватних інвесторів. Однак для цього потрібно провести міжнародний конкурс, переможець якого надасть гроші й стане керувати аеропортом "Київ".

Реконструкція смуги: що планують зробити

Під час ремонту мають намір збільшити довжину смуги на 460 метрів до 2770 метрів.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, підсилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке матиме міцність PCN 72 – фактично аеропорт отримає нову смугу.

Також один із курсів смуги оснастять інструментальною системою посадки ILS категорії II ICAO, що дозволить заходити на посадку при видимості не менше 350 метрів. Зараз же в аеропорту працює ILS категорії I ICAO – польоти припиняються, коли видимість падає менш як 800 метрів.

Крім того, роботи включатимуть підсилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків. Це потрібно для того, щоб їх могли використовувати важчі авіалайнери.