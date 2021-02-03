KyivNotKiev: в аеропорту Дубая офіційно виправили написання назви української столиці – фото

Міжнародний аеропорт в Дубаї офіційно виправив написання назви столиці України й відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – Kyiv.

Джерело: фейсбук МЗС України

Правильну транслітерацію Києва запровадили вже понад 50 міжнародних аеропортів.

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Міжнародний аеропорт "Дубай" офіційно виправив написання нашої столиці й відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до мети, – йдеться у повідомленні.



Аеропорт Дубая офіційно перейшов на написання Kyiv / Фото: фейсбук МЗС України

Що відомо про кампанію #CorrectUA

Це інформаційна кампанія, ініційована Міністерством закордонних справ України, яка стартувала ще у жовтні 2018 року. МЗС України закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії #CorrectUA запущено й флешмоб #KyivNotKiev.