Не має рівних: чому аеропорт Чангі вже 14 разів визнають найкращим у світі

Аеропорт Чангі знову визнали найкращим у світі за версією Skytrax – це вже 14-та така нагорода в його історії. Він поєднує високу швидкість обслуговування, біометричні технології та продуману інфраструктуру, яка мінімізує черги й затримки для пасажирів.

Сінгапурський аеропорт Чангі (аеропорт Сінгапуру) знову отримав титул найкращого аеропорту світу за версією Skytrax вже 14-й раз в історії. Він відомий не лише своїми атракціями, як-от водоспадом у комплексі Jewel, садами метеликів і 24-годинним кінотеатром, а й надзвичайно продуманою системою роботи.

Чому аеропорт Чангі є найкращим у світі?

Головна особливість Чангі – максимальна ефективність у всьому, що стосується пересування пасажирів, розповідає BBC. Завдяки автоматизації, біометричному контролю та системам прогнозування черг, процеси відбуваються значно швидше, ніж у більшості інших аеропортів світу.

Як виглядає аеропорт: дивитись відео

Окрему роль відіграє і велика кількість персоналу, який забезпечує безперебійну роботу інфраструктури. Аеропорт спроєктований так, щоб зменшити стрес пасажирів: зрозуміла навігація, прості маршрути та продумане управління потоками людей дозволяють уникати скупчень навіть у пікові години. У 2024 році Чангі одним із перших у світі запровадив повністю біометричний паспортний контроль, що суттєво скоротило час проходження процедур.

Водоспад у комплексі Jewel: дивитись відео

Водночас аеропорт активно розвиває розважальну інфраструктуру: тут є ботанічні сади, арт-простори, інтерактивні зони відпочинку та навіть екскурсії містом для транзитних пасажирів. Це дозволяє перетворити очікування рейсу на частину подорожі, а не на її найменш приємний етап.

В аеропорту Чангі значну увагу приділяють і комфорту пасажирів: інфраструктура продумана так, щоб зробити подорож максимально зручною для всіх категорій мандрівників, розповідає Changi Airport.

Для сімей із дітьми передбачені спеціальні кімнати догляду та безкоштовні коляски, що значно спрощує пересування терміналами. Окремо реалізовані умови для пасажирів з обмеженою мобільністю: доступні санвузли, спеціальні зони посадки та висадки, а також безкоштовні інвалідні візки, які можна отримати в інформаційних пунктах і в комплексі Jewel.

Навіть є номери для відпочинку / фото Crowne Plaza Changi Airport

У всьому аеропорту встановлені зарядні станції та доступний безкоштовний Wi-Fi, що дозволяє пасажирам залишатися на зв'язку під час очікування рейсів. Під час проходження імміграційного контролю також передбачені окремі автоматизовані смуги для сімей і людей, які користуються інвалідними візками, що прискорює процес і зменшує черги.

Яка ще новинка буде вам цікава?