Жива грілка, менеджер з засмаги й "номер-антихрап": незвичайні послуги, які пропонують в готелях

В гонитві за відвідувачами багато готелів пропонують унікальні послуги, що вражають уяву навіть найвибагливіших. Вони не тільки приємні, але і вельми дивні.

Отже, пройдемося найнестандартнішими пропозиціями готелів по всьому світу. Повірте, ви захотіли б скористатися такими послугами!

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Жива грілка

Після метушливого дня постояльці мріють про здоровий і повноцінний сон, але не кожен з них може обійняти когось, щоб зігрітися. Не проблема – в одному зі знаменитих лондонських готелів є послуга "зігрівати людей". Перед тим, як ляжете в ліжко, до вас приходить людина в термокостюмі й на 10 хвилин укладається поруч, щоб зігріти.

"Казка" перед сном

Мандрівники, які бажають повернутися в дитинство, можуть скористатися послугою прочитання захопливих оповідань, яку надає персонал готелю. Це також в Лондоні.

Відпочинок від хропіння

Якщо вам набридло хропіння чоловіка, то у готелях Англії, Європи, а також Близького Сходу можна винайняти "антихраповий" номер для двох. Він переобладнаний звукоізоляцією стін, ліжко оснащене узголів'ям, яке поглинає звуки. Також встановлена спеціалізована машина, що усуває звуки хропіння.



У деяких готелях світу пропонують "антихрапові" номери / Фото: Pexels

Друг-сусід

Якщо ви подорожуєте самі й не маєте з ким побалакати, то в одному з британських готелів пропонується придбати собі золоту рибку. За словами власника готелю, вона допомагає скрасити дозвілля гостя, якому хочеться провести час з живою істотою, а не повернутися в порожню кімнату.

Мильний консьєрж

Ви коли-небудь чули про спеціального консьєржа з мильного мистецтва? А от в мексиканського готелі – це доволі популярна послуга. Він запропонує вам незвичайні аромати місцевого мила ручного виробництва, створеного за рецептами індіанців майя.

М'язистий менеджер з засмаги

В мережі готелів Маямі красиві, засмаглі й накачані хлопці будуть уважно стежити за тим, щоб ви не згоріли, і час від часу змащуватимуть вашу шкіру сонцезахисними кремами.



Найнезвичайніші послуги в різних готелях світу / Фото: tursputnik.com

Масаж на гондолі

У Сан-Дієго відвідувачам готелів пропонують поєднати косметичну процедуру і безтурботне похитування на воді в гондолі.

Прогулянка з небезпечними хижаками

Туристи, які зупинилися в Африці, можуть полоскотати собі нерви вигулом небезпечних хижаків, які виросли в готелі, – левів, причому без жодних повідців, просто тримаючи їх за хвіст.