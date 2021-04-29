Втілювачі мрій: 8 місць планети, де загадане бажання обов'язково здійсниться

29 квітня відзначається Всесвітній день бажань. Майже в кожній країні світу розташовані чарівні місця й об'єкти, які мають властивість втілювати в реальність ваші мрії.

Travel24 пропонує добірку найпопулярніших місць для загадування бажань. Звісно, гарантувати їх здійснення важко, але чому б не спробувати?

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8 місць планети, де здійснюються бажання

Фонтан Треві

Будучи в Римі, неможливо оминути найбільший фонтан. Обов'язково загадайте бажання, кинувши монетку. Однак зробити це потрібно правильно – правою рукою через ліве плече, й оберненим спиною.

Також якщо хочете повернутися до Риму, то кидайте одну монетку, дві, щоб познайомитися з італійцем або просто закрутити роман. Три – весілля, чотири – багатство, а п'ять монет краще не кидати – на розлуку.



Фонтан Треві / Фото: UnSplash

Замок Бларні

В одну зі стін цього замку в Ірландії вбудували частину стародавнього коронаційного Скунського каменю. За легендою, той, хто поцілує його – отримає дар красномовства.

Щоправда, зробити це буде не так легко. Оскільки камінь в стіні, вам доведеться сильно нахилитися вниз, тримаючись за залізний стрижень.



Чоловік намагається поцілувати камінь / Фото: mensxp.com

Статуя Джульєтти

Трагічна історія цієї героїні добре відома з книжок та фільмів. Напевне кожен романтик, й не тільки, хоче побувати у будинку Джульєтти, що у Вероні. Чимало туристів вирушають сюди саме для того, щоб загадати бажання.

Ритуал простий – потрібно торкнутися і потерти праву частину грудей статуї за годинниковою стрілкою, думаючи про те, чого найбільше жадаєте.

Стіна Плачу

Щороку мільйони паломників з усього світу приїздять до Ізраїлю. Крім традиційного прочитання молитов біля Стіни, вони залишають між древніх каменів записки з потаємними благаннями й побажаннями, з надією, що вони неодмінно будуть почуті.



Люди моляться біля Стіни Плачу / Фото: UnSplash

Тунель кохання

В Україні теж чимало місць, де можна загадати бажання. Одним з таких є романтичний тунель у Клевані. Якщо пройтися ним зі своєю другою половинкою й загадати бажання – воно неодмінно здійсниться.

Будинок Пресвятої Діви Марії

В Ефесі розташоване місце паломництва християн, де є цілюще джерело. Вважається, що саме тут в останні роки свого життя мешкала Діва Марія.

Поблизу встановлені спеціальні решітки, на яких люди зав'язують вузлики й загадують бажання.



Спеціальні решітки для стрічок поблизу будинку Діви Марії в Ефесі / Фото: lebanonuntravelled.com

Нульовий меридіан

В Грінвічі, у Лондоні, пролягає нульовий меридіан. Щоб загадати бажання – потрібно встати уздовж меридіана, одна нога має бути в Західній півкулі, інша – в Східній.

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Скульптура Яна Непомуцького

Одним з найпопулярніших місць у Празі є Карловий міст, адже тут розташована статуя Непомуцького. Кажуть, якщо однією рукою взятися за нього, а іншою за собачку на рельєфах моста, то бажання здійсниться.



Скульптура Яна Непомуцького на Карловому мосту / Фото: UnSplash

Нехай ваші бажання здійсняться!