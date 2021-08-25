Томі зазначив, що крім забезпечення комфортних умов під час подорожі у небі, члени екіпажу відповідають за безпеку та у разі потреби мають надати невідкладну допомогу.

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Бортпровідник: 5 секретів професії

Перш за все, коли бортпровідники вітаються з пасажирами, вони уважно «сканують» кожного з них на предмет підозрілих дій.

Так, ми посміхаємося вам і говоримо "здрастуйте", але наша головна задача – забезпечити вашу безпеку,

– сказав Томмі.

Також кожен з членів екіпажу має навички самозахисту та невідкладної допомоги. Вони мають їх застосувати у разі небезпеки на борту.

Третя особливість: це точно ненормована робота. Деколи в добу може випасти 5 польотів, які тривають близько 16 годин.

Ротація кадрів: часом працівники в компанії можуть зустрічатися з новими колегами. Оскільки бортпровідників багато, і склад екіпажу змінюють перед кожним вильотом. Тому жодному з них не відомо, з ким вони проведуть найближчий робочий день. Томі пожартував, що якщо провести 5 рейсів підряд з кимось, то вже можна вважати колегу кращим другом.

Через специфіку роботи, члени екіпажу частіше живуть в готелях, аніж вдома, бо вони приїжджають додому лише на вихідні.

Розповідь Томмі: відео