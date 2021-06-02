5 природних чудес України, які треба побачити на власні очі хоча б раз у житті

Нерідко можна почути думку, що природа – найкращий художник. Дивлячись на деякі локації в Україні, у це легко віриться.

Вони вражають своєю красою та унікальністю найзатятішого туриста. Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас підбірку з 5 чудес природи нашої країни.

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Оптимістична печера на Тернопільщині

Вона занесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера. Її довжина сягає понад 205 кілометрів. Тут є спелеомузей, галерея підземного ліплення, і навіть зустрічаються озера. Температура повітря – від +9,5 до +10,5 градусів. Туристам дозволено відвідувати печеру лише у супроводі інструктора.

Асканія-Нова на Херсонщині

Цей дендропарк вважається найбільшим у Європі заповідним степом. Він створений практично в непридатному для вирощування деревних рослин. Саме тому парк нерідко порівнюють з оазисом в пустелі. Чимало тутешніх рослин занесені до Червоної книги України.

На території заповідника є зоопарк, де можна зустріти тварин майже з усього світу. Тут живе безліч рідкісних видів. Наприклад, коні Пржевальського чи сайгаки, які жили в один час з мамонтами й зуміли пережити всі природні катаклізми.

Озеро Синевир на Закарпатті

Синевирське озеро розташоване на висоті понад 900 метрів, а глибина коливається від 10 до 12 метрів, подекуди сягає 22. На думку вчених, озеро утворилося за часів післяльодовикового періоду. Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі таємниці Морського ока.

Тунель кохання у Клевані

Це одна з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Насправді тунель є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу. Кажуть, якщо хочете знайти кохання – варто лише попросити, стоячи у цьому місці.

Цікаво, що декілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв тут повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ. Крім того, тунель періодично з'являється в топ-списках найдивовижніших залізниць на планеті.

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Водоспад Шипіт на Закарпатті

Чи не найзнаменитіший водоспад в Україні розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. Він утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини.

Кам'яне село (Камінне село) на Житомирщині

Це місце вважається одним із найзагадковіших в Україні. Вчені вважають, що величезні валуни, розкидані на декількох гектарах лісу, приніс льодовик, який рухався з півночі. Саме тут розташований відомий "Камінь Бога", на якому, згідно з легендою, боролися Бог і диявол. Після битви, диявол, що потерпів поразку, провалився в пекло, а Бог, залишивши сліди на камені, вознісся на небеса. Вода, що заповнює сліди залишається теплою у будь-який сезон.

Інша легенда свідчить, що одного разу йшов цим селом Бог, який видався бідняком і попросив хліба та заночувати, та люди не дали навіть крихти. Бог усміхнувся і пішов з села і озирнувся наостанок на негостинні хати, а ті закам'яніли.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому зможете взяти з собою все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки!