Досвідчена бортпровідниця @zahmarna.kate назвала 5 причин, через які пасажира можуть зняти з літака. Про це повідомляє 24 Канал.

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Через погану поведінку

Якщо пасажир поводиться агресивно щодо екіпажу або інших пасажирів, бортпровідники мають повне право зняти його з борта. Якщо він відмовляється виходити самостійно, то викликають поліцію, і вона виводить його силою.

Бортпровідниця поділилася історією з власного досвіду, коли їй довелося відмовити у польоті жінці, яка не хотіла виконувати правила авіакомпанії. Жінка сиділа біля аварійного виходу і під час інструктажу бортпровідниця пояснила їй, як діяти у випадку евакуації й запитала, чи погоджується вона допомогти екіпажу. Це – стандартна процедура, а якщо пасажир відмовляється допомогати, то йому пересадять на інше місце.

Однак жінка взагалі не йшла на контакт. Кілька бортпровідників намагалися пояснити їй, чому це важливо, а потім таки попросили пересісти на інше місце. Та пасажирка лиш продовжувала неадекватно поводитися і сміятися їм в обличчя. У результаті її вивели з літака.

Якщо пасажир погано почувається

Бортпровідники можуть відмовити у польоті пасажиру, якщо бачать, що він дуже погано почувається. На жаль, траплялися ситуації, коли такі люди помирали під час польоту.



Купівля квитка на літак ще не означає, що ви точно полетите / Фото Andrew Cutajar, Pexels

Недотримання правил безпеки

Якщо пасажир навідріз відмовляється підіймати спинку крісла чи ставити речі на багажну полицю, і це призводить до великого конфлікту, то його можуть зняти з рейсу.

П'яні пасажири

За словами бортпровідниці, п'яні пасажири бувають двох типів:

ті, які чемно засинають;

ті, які починають буянити.

Ніхто не знає наперед, як саме буде поводитися п'яна людина. Якщо член екіпажу помітить, що ви п'яні, то має право зняти вас з літака, щоб убезпечитись від "сюрпризів" під час польоту.

Загроза безпеці

Ну й останнє – якщо є підозра на те, що пасажир може загрожувати безпеці екіпажу або іншим пасажирам, йому можуть заборонити летіти. Сюди можна зарахувати історії про невдалі жарти з вибухівкою. Пам'ятайте, що літак це точно не місце для недоречних розіграшів.