5 об'єктів, заради яких варто поїхати на Маврикій: чим острів приваблює туристів

Маврикій до пандемії був одним з найпопулярніших екзотичних курортів. Туристів приваблювали чарівні пляжі з 7 кольоровими піщинками, дайвінг біля коралового рифу та неймовірні краєвиди навколо.

Маврикій відкриває кордони для туристів з 15 липня. Острівну країну зможуть відвідати й туристи з України. Для того доведеться здати кілька ПЛР-тестів та пробути на карантині в готелі мінімум 14 днів. Але пляжі та басейни у відпочинкових комплексах будуть відкритими для відвідувань.

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Екзотика на острові Маврикій: 5 об'єктів

Це є острівна найбагатша африканська країна в Індійському океані. Її називають смарагдовою зіркою, оскільки тут дуже мальовнича природа і рідкісна фауна.

Крім того, на Маврикії є 2 об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перша – будівля Ааправасі-Гхат (Aapravasi Ghat). Вона стала першим пунктом прийому трудових мігрантів з Індії.

Другий об'єкт – це гора Леморн Брабант (Le Morne Brabant), в печерах якої знайшли притулок раби, які втекли з полону.

Якщо від цієї гори трохи політати дроном вздовж узбережжя Ле-Морн, то можна побачити неймовірний підводний водоспад. Насправді це є візуальною ілюзією, яку формують підводні течії, що несуть пісок і стікають з краю океанського дна.

Острів оточений величезним кораловим рифом – третім за величиною у світі! Він називається Сая-де-Малья (Saya Del Malha). Дайверам тут теж буде розвага.

Варто відвідати "Природний міст", який в оригіналі називається Pont Naturel. Це природній скельний комплекс, який обожнюють туристи через мальовничі краєвиди та яскраві фото. Деякі користувачі у коментарях зазначають, що під час хвиль від водних бризок на фото з'являється райдуга.

Ще одна визначна природна цікавинка – Cемикольорові Піски. Це дюни, які складаються з піщинок 7 різних кольорів. Аналогів цього явища немає у світі – його можна побачити тільки на острові Маврикій.