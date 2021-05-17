Смертельно красиво: 5 озер світу, до яких туристам краще не наближатись – фото

Пейзажі Землі дивовижні, вони змушують людей їздити на кінець світу. Але є безліч місць, де слід проявляти максимальну обережність.

Багато безтурботних туристів наражають себе на небезпеку, недооцінюючи загрозу цих куточків планети. Пропонуємо вам добірку смертоносних озер планети.

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Озеро Ківу, Африка

Рифтова долина, в якій розташоване озеро, постійно розширюється і поглиблюється. Крім того, тут є декілька вулканів, які періодично проявляють свою активність. Рифтове походження і сусідство з вулканами призвело до того, що на дні озера накопичується вуглекислий газ.

Землетрус або виверження вулкана можуть вивести зі стану рівноваги товщі газу, і він вирветься на поверхню. Може статися потужний вибух, або ж газ просто вийде на поверхню й отруїть все живе навколо.



Озеро Ківу / Фото: UnSplash

Озеро Ніус в Камеруні, Африка

Це одне з найнебезпечніших вулканічних озер у світі. У 1986 році концентрований вуглекислий газ забрав життя 1746 людей та худоби, яка мешкала в сусідньому селі. Хмара газу поширювалася околицями зі швидкістю понад 70 кілометрів на годину і досягла навіть сіл, розташованих за 20 кілометрів від озера.

Якщо концентрація залишається нижче 15%, це призведе до того, що людина ненадовго втратить свідомість.



Озеро Ніус / Фото: Getty Images

Озеро Кавах-Іджен, Індія

На сході індонезійського острова Ява розташована кислотна водойма – вулканічне озеро Кавах, яке наповнене соляною кислотою. Вода тут сягає 60 градусів Цельсія, але навіть торкатися її не бажано, оскільки рідина більш їдка, ніж сірчана кислота в електричному акумуляторі.

Це місце дуже приваблює туристів, які люблять дивитися на "електричне полум'я" – отруйно-синій вогонь, який з'являється під час загоряння сірки. Проте, перебувати тут довго і без протигазів – небезпечно для здоров'я.



Озеро Кавах-Іджен / Фото: UnSplash

Озеро Ріо-Тінто, Іспанія

В цій річці з давніх часів добували мідь, золото, срібло, й інші корисні копалини. Відтоді вода забруднена важкими металами, хімікатами гірничодобувної промисловості й кислотами. В результаті цього, води річки отримали червоний колір. Тут живуть бактерії, які здатні існувати в екстремальних умовах.

На думку вчених, подібні водойми можуть протікати тільки на інших планетах – Марсі.



Озеро Ріо-Тінто / Фото: Getty Images

Кипляче озеро, Домініка

З назви зрозуміло, що озеро кипить – його температура 92°C. Плавати тут заборонено, оскільки це може зварити вас живим. Воно розташоване у кратері вулкана, саме тому вода постійно нагрівається. Над ним нависає хмара густої білої пари, а вода сіро-блакитного кольору. Цікаво Як чистять Ейфелеву вежу, Біг-Бен та інші визначні пам'ятки світу: фото, які вас здивують Також Кипляче озеро входить в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Кипляче озеро / Фото: Getty Images