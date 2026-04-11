5 європейських країн, які майже не відвідують туристи: дві з них здивують

З кожним роком популярні туристичні напрямки Європи дедалі більше потерпають від перенасичення мандрівниками. Саме тому багато туристів починають шукати альтернативи – менш відомі місця, де можна відчути справжню атмосферу країни без натовпів.

Особливо активно тренд на країни без великої кількості туристів підтримує покоління Z та міленіали, яким подобаються автентичні напрямки, пише Euronews. Не менш важливим фактором стає і бюджет, бо менш популярні напрямки значно доступніші.

Пропонуємо переглянути кілька відомих країн, які відвідують зовсім мало туристів.

Які країни майже не відвідують туристи?

Молдова

Цю країну у Європі відвідують найменше, проте вона досить цікава, оскільки Молдова поєднує різні культурні впливи – від радянських до румунських. Це відображається в архітектурі та повсякденному житті.

Країна відома своїми винними традиціями. Тут мандрівники можуть відвідати Мілештій Мічі з найбільшою у світі колекцією вин чи дослідити підземні галереї Крикови.

Любителям природи сподобаються прогулянки столичними парками, а загальне враження від подорожі доповнять традиційні страви та місцеві напої.



Країни Європи з невеликою кількістю туристів / Фото Pinterest

Ліхтенштейн

Ця крихітна держава на диво не з’являється у списках туристів як обов’язкова країна для відвідування, проте дарма. Альпійські пейзажі, замки на пагорбах та спокійний ритм життя створюють незабутні враження.

Щоб швидко ознайомитися з країною у столиці Вадуц можна проїхатися туристичним поїздом. Туристам тут радять відвідати замок, музеї та художні галереї.

Для активного відпочинку підійде Мальбун – гірський курорт, який однаково популярний взимку та влітку. Серед незвичних розваг – прогулянка горами в компанії лам.



Сан-Марино

Країна розташована серед італійських пагорбів, та відкриває вражаючі краєвиди на Адріатику. Серед головних пам’яток – середньовічні вежі, урядова будівля та базиліка. Отримати яскраві враження можна на канатній дорозі чи на прогулянці вздовж скельних маршрутів.



Косово

Поки що Косово не входить до списку найпопулярніших туристичних напрямків. Втім, деякі мандрівники тут відзначають красиві гірські пейзажі, османську спадщину та сучасне міське життя.

У Прізрені варто піднятися до фортеці, щоб побачити місто з висоти, а в Приштині – прогулятися центральними вулицями. Тут радять відвідати історичні монастирі і традиційні базари, а краще відчути країну допоможе місцева кухня.



Північна Македонія

Ця країна все ще залишається недооціненою. Однак Охридське озеро – одна з головних перлин країни. У столиці Скоп’є можна простежити відчутний контраст між минулим та сучасністю.

Любителям природи тут сподобаються парки з горами, озерами та рідкісними тваринами. Завершити подорож варто дегустацією місцевий вин і традиційних напоїв.



До слова, українці назвали такі міста, як Мілан, Венеція, Париж, Барселона і Валенсія, переоціненими через брак вражень, бруд або високу вартість. Які туристичні напрямки не виправдали очікувань туристів обговорили на платформі тредс під публікацією poehalisbestie.

Дубай, Афіни, Неаполь, Майорку та Сардинію також критикують за високі ціни та хаотичну атмосферу, незважаючи на їхню популярність як туристичних напрямків.

