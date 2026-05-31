Не лише озеро Комо: 3 мальовничі озера Європи з атмосферою розкоші

Озеро Комо вже давно стало символом розкішного відпочинку в Італії. Красиві вілли, старовинні містечка й мальовничі пейзажі кожного року приваблюють тисячі туристів зі всього світу. Проте тут досить високі ціни в розпал сезону.

Втім, у Європі є чимало менш відомих озер, які насправді можуть подарувати схожі враження, пише Travel Off Path. На цих локаціях також доволі романтична атмосфера, історична архітектура, красиві краєвиди і затишний відпочинок біля води, але без натовпів туристів.

Які ще озера можна побачити, крім Комо?

Озеро Памвотіда, Греція

Туристи дуже багато знають про популярні грецькі острови, проте озеро Памвотіда залишається маловідомим серед іноземних туристів. Головною його окрасою є місто Яніна – історичний центр зі старовинними укріпленнями й атмосферними вузькими вуличками.

Особливо красиво виглядають набережні з човнами біля причалів та гори. Посеред озера розташований невеликий острів Нісі, куди можна швидко дістатися поромом. Тут можна побачити старовинні монастирі, традиційні кам'яні будинки й таверни.

Любителям природи радять відвідати Пераму з її знаменитими печерами, а також село Лігкіадес, звідки відкриваються чудові панорами озера.

Які середні ціни в Яніні?

Вечеря в місцевій таверні: $12 – $18;

Вечеря з 3 страв у ресторані (на двох): $35 – $70;

Бюджетне місце в хостелі (за ніч): $18 – $35;

Громадський транспорт (квиток в один кінець): $1.00.

Озеро Балатон, Угорщина

Угорщина для мандрівників асоціюється із Будапештом, хоча й саме озеро Балатон – це головний літній курорт країни.

Узбережжя всіяне курортними містечками, спа-комплексами та красивими набережними для прогулянок. Шіофок приваблює пляжами, мілкими водами й активним нічним життям.

Для спокійнішої атмосфери підійде Балатонфюред із красивою пристанню для яхт та елегантною архітектурою. А от містечко Тихань відоме старовинним абатством XI століття, брукованими вулицями та лавандовими полями.

Які середні ціни в Шіофоку?

Недорога вечеря в місцевому ресторані: $9 – $15;

Вечеря з 3 страв у висококласному ресторані: $45 – $65;

Бюджетний хостел (за ніч): від 25$;

Громадський транспорт (квиток в один кінець): $1 – $2.

Бохінь, Словенія

Більшість туристів асоціюють Словенію з озером Блед, проте за незайманою природою варто їхати до Бохіня. Це озеро оточують ліси й Альпи, а вода вражає красивим бірюзовим кольором.

Тут немає великих курортів та галасливих набережних. Туристи сюди приїжджають за атмосферою усамітнення й повільного відпочинку.

Найбільшим населеним пунктом є Рібчев Лаз, де є ресторани, прокат човнів та чудові оглядові точки. Для піших маршрутів підійде Стара Фужина. Також мандрівникам рекомендують побачити ущелину Мостницю та долину Воє.

Уканц підійде для тих, хто шукає максимальної тиші. Звідси можна доїхати до водоспаду Савіца й піднятися канатною дорогою на гору Вогель.

Які середні ціни у Бохіні?

Недорога вечеря в місцевій таверні: $10 – $16;

Вечеря з 3 страв у ресторані (на двох): $40 – $80;

Бюджетне місце в хостелі (за ніч): $22 – $45;

Громадський транспорт (квиток в один кінець): $1 – $2,50.

Які ще озера можна побачити в Європі?

Італійці люблять озеро Гарда за мальовничі пейзажі. Уздовж найбільшого озера Італії розташовані старовинні містечка, середньовічні вулички і римські руїни.

Словенське озеро Блед відоме багатьом туристам, оскільки славиться неймовірною красою. Сюди часто приїжджають зробити красиві фото. Інтерлакен – це альпійське диво в Швейцарії, яке залишається одним з найяскравіших місць у Європі, які варто побачити.