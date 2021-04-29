З 2023 року: ФОПи отримали право займатися готельним бізнесом

Верховна Рада розширила кола суб'єктів, які мають право надавати готельні послуги. Відповідний законопроєкт підтримали 256 народних обранців.

Закон набуде чинності з 1 січня 2021 року та увійде в дію через 3 місяці. Його метою є створити сприятливі умови для розвитку готельної інфраструктури і загалом сфери туризму.

Зауважте Рада підтримала законопроєкт про розвиток туризму

Реалізація закону має допомогти активізувати розвиток ринку надання готельних послуг. Це стане поштовхом до збільшення кількості готельної інфраструктури.

У законопроєкті опублікували у новій редакції такі поняття як "готель", "готельна послуга" та "аналогічні засоби розміщення".

Що зміниться

Житлові об'єкти туристичної інфраструктури, якими володіють або керують підприємці, вважатимуться готелями. Вони зможуть вільно вести туристичний бізнес.

Як це вплине на майбутнє