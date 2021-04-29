Закон вступит в силу с 1 января 2021 года и войдет в действие через 3 месяца. Его целью является создать благоприятные условия для развития гостиничной инфраструктуры и в целом сферы туризма.
Заметьте Рада поддержала законопроект о развитии туризма
Реализация закона должна помочь активизировать развитие рынка предоставления гостиничных услуг. Это станет толчком к увеличению количества гостиничной инфраструктуры.
В законопроекте опубликовали в новой редакции такие понятия как "отель", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения".
Что изменится
Жилые объекты туристической инфраструктуры, которыми владеют или управляют предприниматели, будут считаться отелями. Они смогут свободно вести туристический бизнес.
Как это повлияет на будущее
- Увеличит количество рабочих мест;
- будет способствовать экономическому росту регионов.