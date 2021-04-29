Закон вступит в силу с 1 января 2021 года и войдет в действие через 3 месяца. Его целью является создать благоприятные условия для развития гостиничной инфраструктуры и в целом сферы туризма.

Заметьте Рада поддержала законопроект о развитии туризма

Реализация закона должна помочь активизировать развитие рынка предоставления гостиничных услуг. Это станет толчком к увеличению количества гостиничной инфраструктуры.

В законопроекте опубликовали в новой редакции такие понятия как "отель", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения".

Что изменится

Жилые объекты туристической инфраструктуры, которыми владеют или управляют предприниматели, будут считаться отелями. Они смогут свободно вести туристический бизнес.

Как это повлияет на будущее