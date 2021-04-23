Вестмінстерське абатство та Каннський палац: 16 визначних пам'яток, які стали місцями вакцинації

Чи думали ви колись, що традиційне місце коронації монархів Великої Британії, весіль королівської родини й поховань монархів Англії, можуть перетворити у пункт вакцинації? Напевне, ні. Але ситуація з коронавірусом змусила так вчинити.

Вестмінстерське абатство не єдине унікальне місце, що трансформувалося у центри вакцинації від COVID-19. По всьому світу визначні пам'ятки йдуть на таке, щоб допомогти урядам якнайшвидше охопити більшу кількість людей.

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16 унікальних пам'яток світу, які перетворили на місця вакцинації