Вестмінстерське абатство та Каннський палац: 16 визначних пам'яток, які стали місцями вакцинації

23 квітня 2021 , 08:49
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Джерело:

Insider

Чи думали ви колись, що традиційне місце коронації монархів Великої Британії, весіль королівської родини й поховань монархів Англії, можуть перетворити у пункт вакцинації? Напевне, ні. Але ситуація з коронавірусом змусила так вчинити.

Вестмінстерське абатство не єдине унікальне місце, що трансформувалося у центри вакцинації від COVID-19. По всьому світу визначні пам'ятки йдуть на таке, щоб допомогти урядам якнайшвидше охопити більшу кількість людей.

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16 унікальних пам'яток світу, які перетворили на місця вакцинації

Стадіон "Янкі" в Бронксі

Бейсбольний стадіон, що є домашньою ареною клубу Головної ліги бейсболу "Нью-Йорк Янкіз", перетворили на мегазаклад вакцинації, який ввів понад 80 000 доз.

Зазначається, що протягом сезону бейсболу стадіон буде працювати як місце вакцинації із соціально віддаленими місцями для гри.


Янкі-Стедіум в Бронксі став місцем вакцинації / Фото: Getty Images

Сіті-Філд у Квінсі

Ще один бейсбольний стадіон, який став пунктом вакцинації для жителів Нью-Йорка, яким виповнилося 75 років.


Сіті-Філд – місце вакцинації / Фото: Getty Images

Фенвей-Парк у Бостоні

Табло цього бейсбольного стадіону замість рахунку ігор Red Sox показує кількість введених там вакцин.


Табло Фенвей-Парк / Фото: Getty Images

Стадіон "Уемблі" в Лондоні


Стадіон Уемблі / Фото: Getty Images

Стадіон "Доджер" у Лос-Анджелесі

Тут були ряди водіїв, які очікували отримати свої вакцини. Знову відвідувати ігри, охочі зможуть сидячи в соціально дистанційних "капсулах" від двох до шести людей.


Стадіон "Доджер" став місцем вакцинації / Фото: Getty Images

Самбодром у Ріо-де-Жанейро

Зазвичай тут проходить всесвітньо відомий парад карнавалів, але не цьогоріч.


Самбодром у Ріо / Фото: Getty Images

Каннський палац фестивалів та конференцій

Місце розташування Каннського кінофестивалю перетворили на центр вакцинації. 


Каннський палац / Фото: Getty Images

Музей природознавства в Нью-Йорку

З 23 квітня він став місцем, де люди можуть отримати щеплення.


Музей природознавства / Фото: Getty Images

Ратуша Стокгольма у Швеції

Зазвичай тут проводяться бенкети Нобелівської премії, але зараз тут проводиться вакцинація.


Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images

Музей Каподімонте в Неаполі


Люди очікують на свою чергу / Фото: Getty Images

Статуя Христа Спасителя у Бразилії

Моніка Калазанс, 54-річна медсестра, була першою людиною з Бразилії, яка отримала вакцину. І зробила вона це саме біля статуї.


Медсестра отримала щеплення біля статуї Христа Спасителя / Фото: Getty Images

Вестмінстерське абатство в Лондоні

Під час свого візиту герцог і герцогиня Кембридзькі зустрілися як з представниками охорони здоров'я, так і з людьми, які отримують щеплення. 10 років тому вони одружилися тут.


Вестмінстерське абатство стало пунктом вакцинації / Фото: Getty Images

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Стара Північна церква в Бостоні

Церква відома тим, що демонструвала два ліхтарі, щоб сигналізувати про рух британських солдатів для північної їзди Пола Ревера. Подія, що спричинила американську революцію.


Люди отримують щеплення у Старій Північній церкві / Фото: Getty Images

Підземна каплиця Блекбернського собору у Великій Британії


У Блекбернському соборі вакцинують людей / Фото: Getty Images

Собор Солсбері у Великій Британії

Процес вакцинації супроводжувала жива органна музика. Музичний керівник собору обрав твори Баха, Генделя та Пахельбела.


Люди можуть вакцинуватися у соборі Солсбері / Фото: Getty Images

Стоянка Діснейленду в Анахаймі, штат Каліфорнія

Діснейленд був закритий у березні 2020 року, але його планують відкрити 30 квітня.


Стоянка Діснейленду стала місцем вакцинації / Фото: Getty Images

Автор: Марта Касіянчук