Невеликі, але дуже атмосферні: топ-15 найменших країн світу

У світі налічується близько 200 країн-держав, проте не всі вони мають величезну територію. Площа деяких країн не перевищує навіть тисячу кілометрів квадратних. Попри скромні розміри, багато з них не відчувають браку туристів та навіть можуть позмагатись за звання найкрасивіших куточків нашої планети.

24 Канал підготував підбірку про 15 найменших за площею країн світу.

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Ватикан

Ватикан є найменшою державою у світі й розташована вона на території Риму. Площа Ватикану становить всього 0,44 квадратного кілометра. Маленька площа не заважає Ватикану бути духовним та адміністративним центром римських католиків. Основне джерело доходу в державі – пожертвування усіх католиків.



Ватикан з висоти пташиного польоту / Фото Kelly, Pexels

Монако

Князівство Монако є мікродержавою на півдні Франції. Його площа становить 2,02 квадратного кілометра. Держава настільки маленька, що за 60 хвилин можна обійти всі її вулиці. Економіка Монако розвивається насамперед завдяки гральному бізнесу та туризму. На вулицях цієї країни можна побачити лише люксові автівки, адже тут – розкіш на кожному кроці.



Головна площа у Монте-Карло / Фото Helena Jankovičová Kováčová, Pexels

Науру

Ця карликова острівна держава розташована посеред Тихого океану. Її площа становить всього 21,3 квадратного кілометра. У 70-х роках минулого століття Науру була однією з найбагатших держав у світі, адже на острові видобували фосфати. Однак зараз усе змінилося і теперішнє покоління, яке живе в Науру, нічого не знає про розкіш. Річ у тому, що родовища фосфату вичерпалися і острів залишився без джерела доходу. Туризм тут практично відсутній через віддаленість острова та відсутність пам'яток архітектури чи інших визначних місць.



Науру / UnSplash

Тувалу

Тувалу – крихітна держава-острів у Полінезії, площа якої налічує 26 квадратних кілометрів. На Тувалу немає річок та залізниць, а основний вид діяльності жителів – риболовля. Через кліматичні зміни Тувалу може опинитися під водою. Щоб допомогти громадянам цієї держави, Австралія надає їм візи на проживання.



Тувалу може піти під воду / Фото Pacific-Australia Youth Association Inc

Сан-Марино

Офіційна назва цієї держави площею 61 кілометр квадратний – Найясніша республіка Сан-Марино. Вона розташована в центральній частині Італії. Попри маленькі розміри, відбою від туристів тут немає. Завдяки неймовірним краєвидам та цікавій і стародавній історії, Сан-Марино є популярним туристичним напрямком. Крім того, це одна з найбагатших країн світу.



Гуаїта – найпопулярніша локація у Сан-Марино / Фото Claudio, Pexels

Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн – мікродержава, що розташована у західній частині Центральної Європи та межує зі Швейцарією та Австрією. Площа Ліхтенштейну – 160 квадратних кілометрів. Офіційна мова держави – німецька. Більшу частину території Ліхтенштейну займають гори.



Неймовірна природа Ліхтенштейну / Фото Josh Withers, Pexels

Маршаллові острови

Маршаллові острови – це маленька держава у регіоні Мікронезія, що у Тихому океані. Її площа становить 160 квадратних кілометрів. Більша частина суші Маршаллових островів вкрита кокосовими пальмами.

Під час Холодної війни США здійснювали ядерні випробовування на території цієї держави, через це тут досі є підвищений рівень радіації.



Маршаллові острови / Фото Pexels

Сент-Кітс і Невіс

Ця держава площею 261 квадратний кілометр розташована у східній частині Карибського моря. До її складу входять два острови – Сент-Кітс та Невіс. Країна з усіх боків оточена кораловими рифами, а тому вона є ідеальним місцем для дайвінгу та снорклінгу. У Сент-Кітс та Невіс є два аеропорти та залізниця. Туристи люблять цю країну завдяки її красивій природі.



Сент-Кітс і Невіс вирізняється неймовірною природою / Фото Юлії Волк, Pexels

Мальдіви

Мальдіви – це саме те місце на землі, яке у багатьох асоціюється з раєм. Ця держава розташована у північній частині Індійського океану, а її площа – 292 квадратних кілометрів. Територія Мальдівів – це архіпелаг з 1196 коралових островів, з яких лише 203 заселені.



Більшість площі Мальдівів становить вода / Фото Asad Photo Maldives

Мальта

Це острівна держава у Середземному морі у Південній Європі. Її площа – 316 квадратних кілометрів. Складається із семи островів, три з яких – заселені. Тут розташовані 365 церков та 7 святинь доісторичного періоду. Скромні розміри Мальти не завадили їй стати популярним напрямком для пляжного відпочинку.



Архітектура Мальти / Фото Pho Tomass, Pexels

Гренада

Острівна країна Гренада розташована у Карибському морі, а її площа – 344 квадратних кілометрів. Вона відома як "острів спецій" завдяки великому виробництву мускатного горіха. Гренада славиться кришталево чистими пляжами, зокрема знаменитим Ґранд-Анс-Біч, який входить до списку найкрасивіших пляжів світу. З січня по травень у Гренаді розпочинається найкомфортніший сезон, то ж сюди ринуть туристи.



Гренада / Enrique, Pexels

Сент-Вінсент і Ґренадіни

Держава Сент-Вінсент і Ґренадіни має площу 389,3 квадратного кілометра. Столиця Кінгстаун славиться своєю колоніальною архітектурою, ботанічним садом та колоритними ринками. Туристів приваблюють неймовірні пляжі, можливості для снорклінгу, дайвінгу та вітрильного спорту між островами. Саме тут знімали славетні "Пірати Карибського моря", що додає Сент-Вінсент і Ґренадіни особливої атмосфери.



Сент-Вінсент і Ґренадіни / Фото Getty Images

Барбадос

Площа цієї острівної держави в Центральній Америці – 430 квадратних кілометрів. Колись Барбадос був заселений південноамериканськими індіанцями. Також тут розташовані унікальні будівлі колоніальної епохи.



Барбадос / UnSplash

Антиґуа і Барбуда

Держава на островах у східній частині Карибського моря. Окрім островів Антиґуа і Барбуда, до її складу входить ще третій острів – Редонда. Площа країни становить 442,6 квадратного кілометра. Столиця Сент-Джонс приваблює відвідувачів яскравими ринками, музеями та історичними пам'ятками колоніальної доби. Острів Барбуда – менш населений і більш дикий, ідеальний для усамітнення та спостереження за птахами, особливо фрегатами.



Антиґуа і Барбуда / Фото Kishawnie James, Pexels

Сейшельські Острови

Площа країни становить близько 459 кілометрів квадратних, але попри скромні розміри, Сейшели є справжнім тропічним раєм. Ця острівна держава розташована в Індійському океані. Її назвали іменем міністра фінансів Франції, Жана Моро де Сешеля. А столицю Вікторію – на честь британської королеви.



Сейшельські острови / Фото Rajesh Chetty, Pexels