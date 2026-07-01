У 100 років оформила закордонний паспорт: бабуся з Вінничини планує подорож в Нідерланди

Майже у 100 років жителька Вінниччини вирішила здійснити поїздку за кордон. Для цього вона звернулася до одного з підрозділів міграційної служби, де оформила свій перший закордонний паспорт.

Після отримання документа пані Ніна планує вирушити до Нідерландів, де живуть її онуки, йдеться у фейсбук-дописі міграційної служби Вінницької області.

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У своєму поважному віці жінка наважується на таку далеку дорогу, щоб провести час з рідними, поспілкуватися з ними й побачити країну, про яку раніше знала лише з їхніх розповідей.

Ця історія лише доводить, що для здійснення мрій, нових вражень та зустрічей з друзями, вік не є перешкодою. Крім того, сучасні документи відкривають нові можливості для громадян незалежно від того, скільки їм років.

У міграційній службі побажали пані Ніні легкої дороги, міцного здоров’я та яскравих вражень від майбутньої подорожі.

Чим особлива столиця Нідерландів?

Столиця Нідерландів лежить на берегах річки Амстел. Саме звідси й пішла схожа назва до річки – Амстердам. Місто відоме не лише унікальною архітектурою, але й понад 1200 мостами. Тут можна гуляти хоч цілий день і постійно знаходити для себе щось цікаве.

В Амстердамі туристам варто обов’язково відвідати музей Ван Гога, а також завітати на плавучий квітковий ринок Блуменмаркт. Щоб найкраще відчути місто рекомендують взяти в оренду велосипед чи неспішно роздивлятися красу навколо круїзом по каналах.