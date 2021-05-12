Зоопарк чи ферма страусів: 10 непопсових місць для відпочинку з дітьми на Київщині

Відпочинок з малечею – чудова нагода провести час батьків з дітьми з користю для обох. Однак не так легко визначитися з програмою, а музеї не завжди найкращий варіант.

Українська актриса Наталка Денисенко поділилася цікавими локаціями для мандрівки з дітьми в Києві та за межами міста. Це саме ті місцини, де буде цікаво як дорослим, так і малим.

Читайте також Вихідні неподалік Львова: цікаві місця, де можна чудово провести час з друзями

Зоопарк "XII" місяців

На території площею 16 гектарів можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців: білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, пума, гієни. Але найчастіше серед туристів причина поїздки – погодувати жирафа.

Резиденція Межигір'я Якщо ви ще досі тут не були, то час надолужувати. Окрім великого маєтку, на території розташовано безліч цікавинок: виставка ретромобілів, місцевий музей, мінізоопарк та кінологічний центр. Туристам пропонують різні активності – від катання на велосипедах до пішої прогулянки або катанні верхи на конях. Вхід – 70 гривень Долина страусів Вхід – 70 гривень

Вхід 70 – 200 гривень

Ясногородська страусина ферма розкинулася на площі, яка становить два десятки гектари. В найбільшому в Україні, унікальному комплексі є більше як дві сотні страусів. Тут ви зможете скуштувати омлет зі страусиного яйця, й нього самого.

Добропарк

Вхід – 150 – 200 гривень

Унікальний дендропарк, у якому у 2020-му зацвіло понад мільйон тюльпанів різних сортів. Крім тюльпанових полів, тут є сад петуній, лавандове поле і сад трав. Також розташовані 16 озер.

Фестиваль повітряних куль

Вхід – 80 – 150 гривень

14 – 16 травня відбудеться фестиваль "Могольф'єрія". Справжня вистава повітряних куль на ВДНГ. Ви отримайте яскраві враження та унікальні інстаграмні фото.

Парк "Київська Русь"

Підійнятися в небо – від 950 гривень, подивитися – 190 гривень

Щовихідних на гостей чекають шоу-програми, культурно-історичні фестивалі, кінно-трюкові шоу, лицарські бої, чемпіонати з історичного бою. Крім того, вуличний театр, кінний театр, історичні "майстер-класи", середньовічний тир, прогулянки верхи та інші розваги для дорослих та дітей.

Музей авіації

Вхід – 80 – 250 гривень

Величезний музей авіатехніки біля аеропорту Київ (Жуляни) нараховує понад сімдесят експонатів техніки. Тут і безпілотники, і бомбардувальники, і зразки довоєнної техніки. На території також є сувенірна крамниця.

ВДНГ

Вхід – 60 – 100 гривень

Ідеальне місце для активного, цікавого і незабутнього відпочинку на свіжому повітрі в столиці, де можуть розважитися всі. Тут є і ферма справжніх метеликів, і Діно парк, і велосипеди, і смачні перекуски, і виставки для більш дорослих.

Мотузковий парк "Шалена Білка"

Найкращий мотузковий парк Києва та області пропонує відвідувачам активний відпочинок на природі, цікаві квести для всієї сім'ї та цікаві мотузкові маршрути. Тут ви точно отримаєте дозу адреналіну, а також зможете відпочити в затишних альтанках в тіні сосен.

Ціни – від 50 гривень

Цікаво Вікенд у Києві: 5 місць для ідеального пікніка на природі

Парк динозаврів

На території Гідропарку розташувався найбільший парк динозаврів в Україні. Тут розмістили понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів. Також ви зможете побачити комах-велетнів та багато чого іншого.

Вхід – 100 – 150 гривень

Вдалої мандрівки!