10 унікальних пляжів світу, на яких треба побувати впродовж життя: мальовничі фото

Чим ближче літо, тим більше хочеться вирушити до найкрасивіших узбереж світу. Туди, де ізольовані бухти з блискучими бірюзовими водами й золотистим піском.

Однак є декілька справді дивовижних, від кольорових чорно-червоних до інших, які приховані подалі від навколишніх. Ось добірка найунікальніших пляжів у світі.

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Плайя дель Амор (Прихований пляж), Мексика

Це диво природи розташоване на островах Лас-Марієтас приблизно за 40 кілометрів від мексиканського міста Пуерто-Вальярта.

Щоб потрапити сюди, доведеться проплисти темним і вузьким, хоча й недовгим тунелем. Він розташований у кратері просто неба, що додає йому особливого та таємного відчуття.



Плайя дель Амор в Мексиці / Фото: Getty Images

Махо-Біч, Сен-Мартен, Кариби

Це надзвичайно унікальний пляж, адже він розташований буквально на злітній смузі міжнародного аеропорту принцеси Юліани. Тож величезні "боїнги" й "аеробуси" проносяться просто над головами туристів, мало не торкаючись їх.



Махо-Біч / Фото: UnSplash

Лагуна Йокюльсаурлоун, Ісландія

Відома визначна пам'ятка Ісландії, оскільки щодня наповнюється айсбергами, які відриваються від сусіднього льодовика Ватнайокулл. Джокульсарлон також відомий як Діамантовий пляж, тому що ви можете знайти лід будь-якої форми та розміру, що прикрашає його чорний пляж.



Лагуна Йокюльсаурлоун / Фото: Getty Images

Гласс-Біч (Скляний пляж), Каліфорнія, США

Розташований трохи нижче від державного парку Маккеррічер біля невеликого міста Форт-Брегг.

Свого часу місцеві зробили з нього звалище, звозячи сюди побутові відходи, стару техніку тощо. А ще – багато скляних пляшок. Тихий океан відшліфував тисячі уламків, і тепер узбережжя вкриває різноколірне скло.



Скляний пляж в Каліфорнії / Фото: en.wikipedia.org

Морська печера Бенагіл, Португалія

Португальське узбережжя Алгарве багате на дивовижні пляжі під скелями. Цей пляж розташований всередині морської печери з невеликим мансардним віконцем, що освітлює його інтер'єр.



Морська печера Бенагіл / Фото: Getty Images

Рожевий пляж Комодо, Індонезія

Серед кольорових пляжів найбільш популярним та фотогенічними є цей. Його рожевий колір надзвичайно інстаграмний, тому він повинен бути у вашому списку mustvisit.



Рожевий пляж Комода / Фото: UnSplash

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Піґ-Біч, Багами

Не кожен день побачиш свиней, які плавають у морі. А на цьому безлюдному острові можна! Про походження свиней правдивої інформації немає, але вони, звичайно, не є корінними жителями. Дехто вважає, що свиней на острів завезено спеціально, щоб принадити туристів.



Піґ-Біч / Фото: Getty Images

Боулдерз-Біч, Південна Африка

Позасмагати тут навряд чи вдасться, адже територію вже зайнято – на білосніжному піску розташувалися пінгвіни. Їхня колонія налічує понад 3 тисячі особин. Крім того, людям сюди вхід заборонено, тому спостерігати можна зі спеціальних дерев'яних помостів.



Боулдерз-Біч / Фото: Getty Images

Пляж Скала-дей-Туркі, Італія

Хоча Італія пропонує відвідувачам незліченну кількість пляжів, на яких можна засмагати, однією з її унікальних пропозицій – це пляж Скала-дей-Туркі на Сицилії. Це чудові яскраво-білі скелі, які схожі на сходи. По обидва боки є два піщаних пляжі, де можна поплавати і позасмагати.



Пляж Скала-дей-Туркі / Фото: Getty Images

Зелений пляж Папаколеа, Гаваї

Розташований поблизу найпівденнішої точки острова, пляж Папаколеа часто називають просто Зеленим піщаним пляжем. Пляж зобов'язаний своїм виразним відтінком кристалічному мінералу олівіну, який є загальним компонентом лави і утворюється при охолодженні лави.



Зелений пляж Папаколеа / Фото: Getty Images