10 місць у світі, які ви навряд чи зможете коли-небудь відвідати

Важко повірити, що у світі є ще хоч шмат землі, куди не може потрапити людина. Однак, такі місця існують і вони ще досі не досліджені та оповиті загадками.

Ці місця або занадто небезпечні, або занадто особливі, щоб можна було їх побачити, або ж повністю відрізані від зовнішнього світу.

До речі Чому помилково не планувати подорож під час пандемії: дослідження науковців

Північний Сентінельський острів, Індія

Цей маленький острів у Бенгальській затоці повністю оточений кораловим рифом. Це ускладнює підхід до нього.



Північний Сентінельський острів, Індія / Фото Appropriate Living

Однак його недоступність не є головною перешкодою для відвідування. Північний Сентінельський острів населений невеликим корінним населенням, відомим як сентінельці. Вони повністю відкинули контакти з усіма іншими народами і є однією з останніх спільнот у світі, яка залишилася недоторканою сучасною культурою. Плем’я є досить войовничим і ворожо ставиться до будь-якого чужинця.



Плям'я сентінельців на Сентінельському острові / Фото superhaber

Острів Херд, Австралія

Одне з найбільш незвіданих місць на Землі – острів Херд. Він розташований між Антарктидою та Мадагаскаром й політично є частиною Австралії. На острові є два діючих вулкани і він абсолютно безплідний.



Острів Херд, Австралія / Фото Appropriate Living

Острів утворився внаслідок виверження вулканів, саме тому він весь вкритий вапняком. Щоб зберегти делікатне природне середовище, уряд Австралії обмежив туди в'їзд. Від найближчої суші до острова потрібно плисти 2 тижні.

Повелья, Італія

Повелья – невеликий острів, розташований між Венецією та Лідо. Під час епідемій бубонної чуми туди відправляли вмирати тисячі людей, щоб уникнути поширення смертельної хвороби. Хворих – і живих, і мертвих – скидали у величезні ями й спалювали. Всього на острові померло приблизно 100 тисяч людей.



Острів Повелья, Італія / Фото Appropriate Living

У 1922 році на Повельї відкрили психіатричну лікарню, куди, серед інших, поміщали небезпечних злочинців. Кажуть, що грунт на острові наполовину складається з праху померлих там людей. За переказами, острів густо населений примарами.

Жителі Венеції багато разів намагалися обжити острів, але завжди швидко залишали цю ідею, налякані неприємною атмосферою. Повелья довгий час була закрита для відвідування туристами. Однак її часто відвідують дослідники паранормальних явищ і ЗМІ в пошуках сюжетів про надприродні явища.

Печера Ласко, Франція

Печера Ласко є скарбницею для археологів по всій земній кулі, але не всі об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО є відкритими для громадськості. Цей печерний комплекс містить доісторичні картини віком 17 300 років.



Печера Ласко, Франція / Фото Appropriate Living

На жаль, печера закрита для загалу з 1963 року. Археологи вважають, що присутність людини може знищити стародавні витвори мистецтва. До печер мають обмежений доступ лише охоронці. Вони можуть заходити в печери раз на тиждень і проводити там лише кілька хвилин.

Цікаво Нестандартна Туреччина в час пандемії: маловідомі локації, які вразять найдосвідченіших туристів

Острів змій, Бразилія

Ілья-да-Кеймада-Гранде, більш відомий як Зміїний острів, – це острів у Бразилії, заражений тисячами смертоносних змій. Це заборонене для в’їзду місце і жодна людина навіть не наважується ступати туди.



Острів змій, Бразилія / Фото Appropriate Living

Уряд Бразилії дозволяє зайти на острів лише дослідникам, які добре знають, як поводитися зі зміями. З ними обов’язково має бути лікар.

Зона 51, США

Зона 51 в Південній Неваді – одне з найзагадковіших місць у США. Це військова база, яка має репутацію місця випробування зброї та літаків.



Зона 51, США / Фото Appropriate Living

На думку багатьох теоретиків змов, там розбився космічний корабель інопланетян. Інші ж вважають, що влада використовує це місце для дослідження космічного корабля, який, нібито, розбився в Розуеллі.

Це місце закрите для в’їзду для простих людей і навіть керівництво США не охоче визнає існування Зони 51.

Ватиканські секретні архіви, місто Ватикан

Секретні архіви Ватикану служать місцем для зберігання великої кількості документів, які стосуються католицької церкви. Склепіння століттями охороняє таємниці Ватикану – від державних паперів до бухгалтерії та листів.



Ватиканські секретні архіви, місто Ватикан / Фото Appropriate Living

Більшу частину архіву заховали під землею і туди нікому не можна заходити, окрім дослідників. Вони мають спеціальні дозволи. Також існує кілька обмежень щодо того, які документи вони можуть переглядати.

Мавзолей Цінь Ши Хуан-ді, Китай

Мавзолей першого імператора Китаю Цінь Ши Хуан-ді захований глибоко під пірамідою понад 2000 років тому.



Мавзолей Цінь Ши Хуан-ді, Китай / Фото Appropriate Living

Гробниця здебільшого запечатана, а її вміст залишається не дослідженим. Все через противників розкопок могили. Вони вважають, що сучасні технології не можуть запобігти її руйнуванню. З цієї причини доступ до гробниці заборонений китайським урядом.

Правчичка Брана, Чехія

Правчичка Брана – найбільша арка з пісковика в Європі. До 1982 року ця пам’ятка приваблювала туристів звідусіль. Але віднедавна арку закрили для відвідування. Причина заборони проста: чим більше відвідувачів приїжджає до району, тим є більша ймовірність того, що одного дня міст рухне.



Арка Правчичка Брана, Чехія / Фото Appropriate Living

Тож, щоб зменшити ерозію цієї прекрасної пам’ятки, туристи тепер можуть побачити її здалеку, але підійматися до неї зась.

Читайте також Лише раз на рік: як туристам побачити унікальний "вогняний" водоспад у лютому 2021

Острів Північний Брат, США

Острів Північний Брат розташований у Нью-Йорку. Він є одним з найпопулярніших покинутих регіонів США. На острові колись була лікарня для людей із заразними захворюваннями.



Острів Північний Брат, США / Фото Appropriate Living

Зараз острів занедбаний. Закинута будівля слугує притулком для диких птахів, куди немає доступу людям.