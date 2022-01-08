Зворушливі різдвяні відео від авіакомпаній зі всього світу

До Нового року та Різдва чимало світових авіакомпаній підготували святкові рекламні відео. Ділимося найзворушливішими із них.

Сімейні історії, приємні сюрпризи та подарунки клієнтам – все це у нашій добірці. Приємного перегляду!

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WestJet

WestJet щороку дарує приємні подарунки мандрівникам зі всього світу. І це Різдво – не виняток. В рамках свят авіакомпанія об'єднала рідних, які давно не бачилися.

Різдвяне диво від WestJet – Відео з каналу WestJet

Air New Zealand

Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії зумів допомогти Санті із доставкою подарунків.

Магічна доставка – Відео з каналу Air New Zealand

SWISS

Святкова атмосфера у кожній деталі. Саме цю ідею передає відеоролик авіакомпанії SWISS. Борт літака прикрасили декором, спекли домашню випічку і… замість ялинки прикрасили гірляндами літак. Тож яскравий сезон перельотів офіційно почато!

Разом ми можемо сяяти – Відео з каналу Swiss International Air Lines

Air Canada

Air Canada розповіла історію про міжконтинентальне з'єднання, яке стало можливим завдяки їхній авіакомпанії.

Настав час вірити – відео з каналу Air Canada

Aer Lingus

Мотив об'єднання людей на різдвяні свята використали чимало компаній, проте ірландська авіакомпанія зробила це максимально технічно та змогла розповісти про усі нюанси, пов'язані із щоденною роботою.

Об'єднує людей на Різдво – Відео з каналу Aer Lingus

British Airways

British Airways – ще одна авіакомпанія, яка подарувала мандрівникам різдвяне чудо.

Цього Різдва British Airways здивує клієнтів – Відео з каналу British Airways

Finnair

Finnair допомагає Санта Клаусу здійснювати мрії тих, хто вже визначився із подарунком на Різдво.

Нехай ваші бажання літають – Відео з каналу Finnair

Qatar Airways

Святковий сервіс, смачні страви та духмяні аромати домашньої традиційної їжі. Все це показала у своєму ролику Qatar Airways.

Святкова атмосфера з Qatar Airways – відео з каналу Qatar Airways​