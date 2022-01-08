Зворушливі різдвяні відео від авіакомпаній зі всього світу
Джерело:lowcostavia
До Нового року та Різдва чимало світових авіакомпаній підготували святкові рекламні відео. Ділимося найзворушливішими із них.
Сімейні історії, приємні сюрпризи та подарунки клієнтам – все це у нашій добірці. Приємного перегляду!
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WestJet
WestJet щороку дарує приємні подарунки мандрівникам зі всього світу. І це Різдво – не виняток. В рамках свят авіакомпанія об'єднала рідних, які давно не бачилися.
Різдвяне диво від WestJet – Відео з каналу WestJet
Air New Zealand
Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії зумів допомогти Санті із доставкою подарунків.
Магічна доставка – Відео з каналу Air New Zealand
SWISS
Святкова атмосфера у кожній деталі. Саме цю ідею передає відеоролик авіакомпанії SWISS. Борт літака прикрасили декором, спекли домашню випічку і… замість ялинки прикрасили гірляндами літак. Тож яскравий сезон перельотів офіційно почато!
Разом ми можемо сяяти – Відео з каналу Swiss International Air Lines
Air Canada
Air Canada розповіла історію про міжконтинентальне з'єднання, яке стало можливим завдяки їхній авіакомпанії.
Настав час вірити – відео з каналу Air Canada
Aer Lingus
Мотив об'єднання людей на різдвяні свята використали чимало компаній, проте ірландська авіакомпанія зробила це максимально технічно та змогла розповісти про усі нюанси, пов'язані із щоденною роботою.
Об'єднує людей на Різдво – Відео з каналу Aer Lingus
British Airways
British Airways – ще одна авіакомпанія, яка подарувала мандрівникам різдвяне чудо.
Цього Різдва British Airways здивує клієнтів – Відео з каналу British Airways
Finnair
Finnair допомагає Санта Клаусу здійснювати мрії тих, хто вже визначився із подарунком на Різдво.
Нехай ваші бажання літають – Відео з каналу Finnair
Qatar Airways
Святковий сервіс, смачні страви та духмяні аромати домашньої традиційної їжі. Все це показала у своєму ролику Qatar Airways.
Святкова атмосфера з Qatar Airways – відео з каналу Qatar Airways
Сайт 24 каналу вітає усіх з Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.