Куди поїхати на вихідні біля Львова: 3 природні парки із зонами для відпочинку

Мешканці та гості області в літню пору залюбки хочуть виїхати з міста до природи. Для комфортного й безпечного відпочинку в регіоні облаштовано 59 спеціальних рекреаційних зон, де можна насолодитися тишею лісів, не шкодячи довкіллю.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА у фейсбук-дописі розповів про кілька регіональних ландшафтних парків Львівщини, в яких можна спокійно провести час.

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Такий сучасний екологічний туризм дозволяє насолоджуватися красою незайманих лісів без відмови від звичних зручностей, а спеціально облаштовані локації пропонують мандрівникам комфортні умови для безпечного дозвілля на свіжому повітрі.

Чим здивує ландшафтний парк "Надсянський"?

Ця унікальна природна перлина Самбірського району розташована у верхів’ях річки Сян, безпосередньо на кордоні з Польщею, пише "Твоє місто". Парк є гордістю регіону, адже входить до складу першого у світі тристороннього біосферного заповідника "Східні Карпати", що об'єднує території України, Польщі та Словаччини. Це дивовижний край незайманих пралісів, розлогих полонин та автентичної бойківської архітектури.

Мандрівники мають унікальний шанс зустріти тут рідкісних карпатських тварин – від мініатюрного карпатського тритона до величного бурого ведмедя й благородного оленя. Для туристів прокладені зручні марковані екологічні та велосипедні маршрути. Дорогою можна помилуватися традиційними дерев'яними церквами, які неймовірно органічно вписані у гірський ландшафт.



Місце з розлогими полонинами / Фото з фейсбуку РЛП "Надсянський"

Що приховують "Верхньодністровські Бескиди"?

Ще один заповідний скарб Самбірського району охоплює північний схил Українських Карпат у басейні верхів'я Дністра. Саме тут бере свій витік одна з найбільших річок України. Локація вабить мальовничими низькогірними ландшафтами, густими буковими та ялицевими лісами. Парк ідеально підходить для піших походів вихідного дня та краєзнавчих екскурсій.

Найвища точка парку – гора Маґура-Лімнянська. Вона має не лише природну, а й історичну цінність, адже в часи Першої та Другої світових воєн слугувала важливою стратегічною висотою. Сьогодні це чудове місце для вивчення історичних пам'яток оборонного значення.



Відома локація Самбірського району / Фото з фейсбуку регіонального парку "Верхньодністровські Бескиди"

Чому варто відвідати "Равське Розточчя"?

Цей парк розкинувся на унікальному географічному пасмі Розточчя. Його особливість полягає в тому, що це головний європейський вододіл, який розділяє басейни Балтійського та Чорного морів. Природа тут вражає: унікальні буково-соснові ліси ростуть прямо на піщаних пагорбах, перемежовуючись із карстовими лійками та долинами малих річок.

Через близькість до Львова та зручне транспортне сполучення – це бездоганний варіант для мандрівок на велосипеді або коротких піших прогулянок. До того ж парк межує з іншими заповідними територіями Розточчя, створюючи єдиний масштабний екологічний коридор.



Облаштовані ділянки "Равського Розточчя" / Фото з фейсбуку ЛОДА

Як знайти ідеальне місце для пікніка?

Дізнатися точні географічні координати всіх 59 офіційних рекреаційних об'єктів, прокласти зручний маршрут та знайти контакти відповідальних осіб можна за допомогою спеціального Дашборду "Рекреація і природно-заповідний фонд" на Аналітичному порталі Львівщини.

Збереження природи під час відпочинку залишається головним пріоритетом для посадовців та екологів.

На відпочинку не забувайте про елементарні правила та пожежну безпеку. Гасіть за собою багаття, забирайте сміття і не нівечте дерева. Це найкращий спосіб показати, що ми справді цінуємо свою природу, а не просто користуємося нею. Будьмо свідомими,

– зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

Зверніть увагу! Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що під час воєнного стану в лісах діють певні обмеження. Зокрема, суворо заборонено відвідувати лісові масиви на транспортних засобах (за винятком велосипедів). Рятувальники закликають користуватися лише офіційно означеними знаками та спеціально облаштованими рекреаційними зонами.