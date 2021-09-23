Знову обмежать подорожі: коли Україну виключать із "зеленого" списку ЄС

Низку сусідніх держав вже виключили з "білого" списку ЄС через ріст захворюваності на COVID-19, ймовірно – Україна буде наступною. Як це вплине на подорожі наразі чіткої відповіді немає, проте є кілька сценаріїв для мандрівників.

Перш за все, варто розуміти, що серед країн Шенгенської зони немає єдиного спільного рішення або механізму щодо в'їзду іноземців. Ймовірно, повністю кордони не закриють, але гарантувати це ніхто не може.

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Чи буде "ковідна завіса" для туристів

Євросоюз залишить для українців вільну дію безвізового режиму без коронавірусних обмежень приблизно ще на 2 тижні. Оскільки багато сусідніх країн вже виключили через спалахи коронавірусу. Наразі Україна вже не відповідає критеріям "зеленого" списку. Але через затримку статистики та низький рівень тестувань громадяни вільно можуть подорожувати Європою.

У разі виключення України можливі 3 сценарії для туристів.

Перший – окремі країни лишать ситуація без змін та дозволятиме туристам приїжджати майже без обмежень. Це переважно курорти – Греція, Хорватія, Угорщина, Словенія. Ці країни, які продовжують пускати з простим ПЛР-тестом чи довідкою про одужання.

Другий варіант розвитку базується на подорожах тільки вакцинованих туристів. Проте не всім щепленим українцям це полегшить життя, бо, наприклад, китайську вакцину SinoVac так і не визнав Європейський регулятор.

Третій, найменш оптимістичний – країни вибірково закриють кордони для усіх мандрівників, як це було до літа 2021 року. Також у ЄС є країни, які зараз дозволяють в’їзд вакцинованим українцям, але можуть змінити цю норму в будь-який момент.