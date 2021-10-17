Знижка 30%: Windrose влаштувала розпродаж квитків на внутрішні перельоти

Українська авіакомпанія Windrose Airlines пропонує знижку 30% на свої рейси. Йдеться про внутрішні перельоти.

Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи Kiwi.

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Windrose влаштувала розпродаж на внутрішні перельоти

Полетіти можна з Києва до Чернівців, Миколаєва та Ужгорода.

Авіаперевізник пропонує своїм клієнтам придбати квитки зі знижкою 30%. Вартість акційних квитків – від 640 гривень.

Щоб отримати знижку, слід використати промокод AUTUMNWINDROSE. Його необхідно вказати на останньому кроці бронювання перед оплатою квитків.

Цей промокод діє на квитки тарифу Лайт. Він містить ручну поклажу та 23 кілограми реєстрованого багажу.

Розпродаж триватиме до 21 жовтня 2021 року та поширюється на рейси до 26 березня 2022 року.

Зауважимо, раніше Windrose отримав право на експлуатацію 20 чартерних напрямків до морських та зимових курортів.

COVID-обмеження на поїздки між регіонами: коротко

11 жовтня уряд України затвердив перелік обмежень на міжобласні перевезення. Тепер водії транспортних засобів та пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Нові обмеження на поїздки міжобласним сполученням почнуть діяти з 21 жовтня. Під них потрапляють області жовтої, помаранчевої чи червоної зони.

Такі вимоги стосуються автомобільних, автобусних, залізничних та авіаційних перевезень, регулярних та нерегулярних перевезень.