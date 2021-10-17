Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua или Kiwi.

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Windrose устроила распродажу на внутренние перелеты

Улететь можно из Киева в Черновцы, Николаев и Ужгород.

Авиаперевозчик предлагает своим клиентам приобрести билеты со скидкой 30%. Стоимость акционных билетов – от 640 гривен.

Чтобы получить скидку, следует использовать промокод AUTUMNWINDROSE. Его необходимо указать на последнем шаге бронирования перед оплатой билетов.

Этот промокод действует на билеты тарифа Лайт. Он содержит ручную кладь и 23 килограмма регистрируемого багажа.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 21 октября 2021 года и распространяется на рейсы до 26 марта 2022 года.

Отметим, ранее Windrose получил право на эксплуатацию 20 чартерных направлений на морские и зимние курорты.

COVID-ограничения на поездки между регионами: коротко

11 октября правительство Украины утвердило перечень ограничений на межобластные перевозки. Теперь водители транспортных средств и пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Новые ограничения на поездки межобластным сообщением начнут действовать с 21 октября. В них попадают области желтой, оранжевой или красной зоны.

Такие требования касаются автомобильных, автобусных, железнодорожных и авиационных перевозок, регулярных и нерегулярных перевозок.