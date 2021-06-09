Літній сезон 2021: чи зможуть українці вільно подорожувати до ЄС – прогноз від МОЗ

Європейський Союз був закритий на карантин через COVID-19. Однак зараз активно відкриває свої кордони для іноземних туристів.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не виключає, що українці теж зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа. За його словами, рівень захворюваності в країні, який спостерігається нині, відповідає рекомендаціям ВООЗ – менш як 5%.

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Він каже, що це вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання.

Така динаміка захворюваності може вивести Україну в низку країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями Європейського Союзу, а це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року, – зазначив Ляшко.

Водночас міністр закликав українців не розслаблятися і пам'ятати, що коронавірус досі не подолано.

За даними Worldometer , станом на сьогодні всього в Україні виявлено 2 218 039 випадки зараження коронавірусом, з них 51 410 летальних.

Відзначимо, з 9 червня усі регіони України перейшли до "зеленої" зони з мінімальними карантинними обмеженнями. Впродовж минулої доби зареєстрували 1 385 хворих на коронавірус. Від ускладнень померли 77 пацієнтів.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку після запровадження "паспортів вакцинації".