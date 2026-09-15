Аеропорт Кишинева змінює правила через наплив паломників: що треба знати пасажирам

У найближчі дні пасажирам, які планують виліт із Кишинева, доведеться врахувати додаткові обмеження ще до входу в термінал. Аеропорт запровадив тимчасові правила, які стосуються як звичайних мандрівників, так і автобусів із групами паломників.

Міжнародний аеропорт Кишинева очікує значне збільшення пасажиропотоку через транзит великої кількості хасидських паломників, повідомляє Tv8.md. Через це з 14 до 17 вересня діятимуть додаткові заходи, покликані не допустити скупчення людей та допомогти аеропорту впоратися з навантаженням.

Які зміни чекають на туристів?

У цей період доступ до термінала буде обмежений. Всередину зможуть потрапити лише пасажири, працівники аеропорту та члени екіпажів літаків. Для пасажирів також встановили конкретний час, коли вони можуть зайти до термінала. Зробити це дозволять не раніше ніж за три години до запланованого вильоту. При вході потрібно мати при собі проїзний документ і підтвердження авіарейсу.

Які правила діятимуть для автобусів із паломниками?

Окремі обмеження стосуватимуться автобусів, які перевозять групи паломників. Для них визначили спеціальні місця, де дозволено рух і стоянку. Водії таких автобусів повинні дотримуватися встановлених маршрутів, а також визначених пунктів зупинки. Це має допомогти організувати рух великої кількості людей і транспорту на території аеропорту.

Пасажирам у цей період рекомендують заздалегідь перевіряти онлайн-статус свого рейсу. Також варто підготувати всі необхідні документи ще до прибуття до аеропорту та виконувати вказівки його працівників.