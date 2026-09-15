Международный аэропорт Кишинева ожидает значительного увеличения пассажиропотока в связи с транзитом большого количества хасидских паломников, сообщает Tv8.md. В связи с этим с 14 по 17 сентября будут действовать дополнительные меры, призванные не допустить скопления людей и помочь аэропорту справиться с нагрузкой.

Какие изменения ждут туристов?

В этот период доступ в терминал будет ограничен. Внутрь смогут попасть только пассажиры, сотрудники аэропорта и члены экипажей самолетов. Для пассажиров также установлено конкретное время, когда они могут войти в терминал. Сделать это можно не ранее чем за три часа до запланированного вылета. При входе необходимо иметь при себе проездной документ и подтверждение авиарейса.

Какие правила будут действовать для автобусов с паломниками?

Отдельные ограничения коснутся автобусов, перевозящих группы паломников. Для них определены специальные места, где разрешено движение и стоянка. Водители таких автобусов должны придерживаться установленных маршрутов, а также определенных пунктов остановки. Это должно помочь организовать движение большого количества людей и транспорта на территории аэропорта.

Пассажирам в этот период рекомендуется заранее проверять онлайн статус своего рейса. Также стоит подготовить все необходимые документы еще до прибытия в аэропорт и выполнять указания его сотрудников.