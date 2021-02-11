Неповторна краса: мережу охопило відео зимової подорожі Карпатами з кабіни машиніста теплотяга

Джерело:YouTube Олега Гудзеляка
Машиніст теплотяга показав неповторну зиму на залізничній ділянці Кваси – Ясіня – Ворохта.
Відео зі звуками навколишнього середовища відзняв Олег Гудзеляк. Хлопець ділиться у мережі такими відео цілий рік, і у різних напрямках. Цього разу це гірська залізниця, що пролягає карпатськими перевалами.
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Лінія Рахів – Делятин – одна з трьох транскарпатських залізниць в Україні, проходить вона через Вороненківський перевал (879 метрів), що знаходиться біля станції Вороненко (00:57:34) та поєднує між собою Івано-Франківську та Закарпатську області, – розповів про свою подорож Олег Гудзеляк.
Також він зазначив, що лінія одноколійна, не електрифікована, активно використовується для пасажирських перевезень, і вантажний рух там мізерний.
Відео засніжених Карпат дивіться онлайн:
Приємного перегляду!