Неповторна краса: мережу охопило відео зимової подорожі Карпатами з кабіни машиніста теплотяга

Машиніст теплотяга показав неповторну зиму на залізничній ділянці Кваси – Ясіня – Ворохта.

Відео зі звуками навколишнього середовища відзняв Олег Гудзеляк. Хлопець ділиться у мережі такими відео цілий рік, і у різних напрямках. Цього разу це гірська залізниця, що пролягає карпатськими перевалами.

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Лінія Рахів – Делятин – одна з трьох транскарпатських залізниць в Україні, проходить вона через Вороненківський перевал (879 метрів), що знаходиться біля станції Вороненко (00:57:34) та поєднує між собою Івано-Франківську та Закарпатську області, – розповів про свою подорож Олег Гудзеляк.

Також він зазначив, що лінія одноколійна, не електрифікована, активно використовується для пасажирських перевезень, і вантажний рух там мізерний.

Відео засніжених Карпат дивіться онлайн:

Приємного перегляду!