Зимові канікули вже близько: гірськолижні курорти Італії готуються до відкриття сезону
Джерело:The Guardian
Італія – країна, яка популярна серед туристів цілий рік. Влітку – пляжний відпочинок, а взимку – активний. Ця держава входить до найпопулярніших гірськолижних напрямів Європи.
Однак, у зв'язку з пандемією COVID, вже два сезони поспіль гірськолижні курорти Італії зазнають величезних втрат. Адже, їх то відкривають, то закривають. Наприклад, у 2021-му країна дозволила відвідування альпійських спусків, що на півночі, лише з 15 лютого.
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Гірськолижні курорти Італії готуються до відкриття сезону
В лютому 2021 року італійський уряд вирішив не відкривати гірськолижні курорти за декілька годин до того, як схили повинні були знову почати роботу.
Тоді у Бардонеккії, сучасному гірськолижному курорті, відбувався протест. Серед його учасників був й Енріко Россі – віцепрезидент туристичного консорціуму Бардонеккії.
За його словами, протягом торішнього сезону вони тричі були готові до старту – готували траси, найняли персонал, але усе це було скасовано.
Зараз же він налаштований оптимістично, адже відкриття курорту заплановане на початок грудня.
Перспективи на цей рік хороші. Бронювання надходять, в основному, з Італії, а ситуація з пандемією інша. Будемо сподіватися, що нічого не зміниться,
– зауважив Россі.
Зауважується, що лижний сезон є величезним фінансовим ресурсом для Італії, і виживання багатьох сіл у гірських північних і центральних регіонах залежать від нього.
Як працюють гірськолижні курорти Італії
Деякі італійські гірськолижні траси вже відкрилися, але з вимогою:
- пред'явити сертифікат COVID-19 при користуванні підіймачами;
- зменшеної місткості кабінок;
- заходами соціального дистанціювання в касах.
Також на лижних підіймачах і в місцях загального користування необхідно носити маски для обличчя відповідно до протоколів, погоджених італійською лижною індустрією.
Клієнти не скаржаться – бажання кататися на лижах набагато більше, ніж роздратування від необхідності дотримуватися правил,
– заявив Герберт Товальярі, президент і виконавчий директор туркомпанії Cervinia Spa.
Якщо дотримуватися COVID-правил, то сезон зможе початися належним чином.
Наразі курорти Бардонеккії про всяк випадок запасаються штучним різновидом снігу. Лівіо Барелло, президент консорціуму туристичних операторів у регіоні, сподівається, що це зміниться, оскільки курорти готуються до відкриття на початку грудня, особливо з огляду на бум бронювань у період Різдва.
COVID-19 в Італії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 16 листопада 2021 року в Італії виявлено 4 865 260 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 132 819 летальних;
- Водночас 4 611 566 осіб побороли хворобу.